Андрей Артюхов: нужно многое сделать, чтобы Тюмень стала привлекательным центром

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в своем послании сделал особый упор на создание комфортной городской среды. И несмотря на то, что Тюмень называют лучшим европейским городом России, властям есть над чем работать.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, комментируя ежегодное послание Владимира Якушева областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".

"Губернатор назвал Тюмень "третьей столицей", звучит оптимистично, но чтобы этого достичь, нужно многое сделать. Действительно Тюмень лучший город и по архитектуре, и по компоновке, и по настроению жителей. Тем не менее, здесь есть что продолжать – строить красивые офисные центры и отели, создавать места для культурного отдыха, атмосферу. Важным условием этого развития является привлечение сюда высококлассных специалистов и ученых, которые тоже требуют соответствующих условий. Помимо лабораторий мирового уровня нужна и остальная сфера окружающей жизни, инфраструктура, которая делает город комфортным", - отметил Андрей Артюхов.

Еще один важный вызов, обозначенный губернатором, это активизация деятельности муниципальных образований. По мнению первого заместителя председателя облдумы, здесь тоже есть большой плацдарм для работы, потому что инвестиционная активность некоторых районов низкая.

Немаловажной задачей является и развитие логистики в регионе. "Исторически сложилось, что дорога на север идет через нас и по воде, и по воздуху, и по земле. Поэтому надо наращивать логистические центры, усиливать торговлю, это все взаимосвязано", - добавил Андрей Артюхов.

Любовь Голышева