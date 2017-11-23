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Геннадий Рязанов: агрофирма КРиММ выполнит задачи, поставленные в послании губернатора

17:43 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru
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Послание губернатора Тюменской области Владимира Якушева определяет перспективы развития регионального агропромышленного комплекса. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" генеральный директор агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов.

"Губернатор, как всегда, очень основательно подвел итоги социально-экономического развития региона, уделив особое внимание работе агропромышленного комплекса. В этой сфере в уходящем году реализовано несколько крупных инвестиционных проектов в мясном и молочном животноводстве, птицеводстве. Введено в строй немало серьезных производственных объектов. Наша агрофирма начала строительство завода по глубокой переработке картофеля", - отметил Геннадий Рязанов.

По мнению генерального директора агрофирмы КРиММ, у тюменского агропромышленного комплекса есть хорошие перспективы для дальнейшего развития.

"Губернатор вновь напомнил, что нужно не только производить качественную продукцию, но и уметь ее реализовать на рынке. По опыту своего предприятия могу сказать - мы могли бы увеличить объемы производства овощей в два раза, но для этого надо обеспечить сбыт. Сейчас мы налаживаем отношения с торговыми сетями. Это не так просто, но работа идет, потому что другого пути нет - нужно выстраивать отношения с торговлей", - подчеркнул Геннадий Рязанов.

Евгений Бабенко

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Теги: КРиММ , послание , Владимир Якушев , Геннадий Рязанов
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