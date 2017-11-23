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Валерий Борисов рассказал о перспективах развития района

17:21 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
ntavda.admtyumen.ru
Продолжение: Геннадий Рязанов: агрофирма КРиММ выполнит задачи, поставленные в послании губернатора

Нижнетавдинский район – район привлекательный, интересный, плодородный. Люди, которые там живут, умеют работать и способны решать большие вопросы. Так глава администрации района Валерий Борисов отреагировал на слова о "медленном огне", который все еще тлеет в некоторых муниципальных образованиях, прозвучавшие в ежегодном послании губернатора областной думе.

"Безусловно, есть районы, как бы пробудившиеся к новой жизни: назову Ялуторовский, Юргинский, Голышмановский, Исетский, Тюменский, с некоторыми оговорками – Нижнетавдинский. В них создаются рабочие места, растут собственные доходы, соответственно, снижается дотационность. А есть районы, где еще спят. Хватит. Или вы проснетесь сами, или мы вас разбудим. Бодрящим ледяным душем", - подчеркнул Владимир Якушев.

"Видите, мы небезнадежны, - пояснил корреспонденту "Тюменской линии" Валерий Борисов. - Мы сегодня плотно работаем с инвесторами, привлекаем их. Небольшие предприятия, но они строятся в районе, и будут дальше создаваться. Будут новые рабочие места".

Перспективы развития района Валерий Борисов связывает с переработкой сельхозпродукции, придорожным сервисом и небольшими пока заводами, которые сегодня занимаются дикороссами и которые уже дают дополнительные рабочие места.

Мало создать современную форму управленческим процессам, важно, как отметил губернатор, наполнить ее современным содержанием. Положение вещей, когда нет готовности подчинить собственные интересы общему делу, Александр Герцен называл "медленным огнем маразма". "И с этим надо кончать", - уверен Владимир Якушев.

Борис Олейник

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Теги: Владимир Якушев , послание , Валерий Борисов
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