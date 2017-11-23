Сергей Корепанов: рычаги законодательного характера позволят решить проблемы, обозначенные губернатором

admtyumen.ru

Реализация продукции, логистика и активизация деятельности муниципальных образований – это наиболее важные проблемы, которые обозначил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ежегодном послании областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития". Именно на их решение будет направлена работа органов власти в ближайшее время.

Такое мнение, комментируя ежегодное послание Владимира Якушева, высказал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

"У нас есть рычаги законодательного характера, которые побудят тех, кто отвечает за решение этих проблем, плотнее заняться ими и достичь лучших результатов. Каждый раз после послания мы разрабатываем план мероприятий по его реализации, также, как и после послания президента Российской Федерации. Я полагаю, что нам есть над чем работать", - подчеркнул Сергей Корепанов.

Как депутат, избранный в Тюменскую областную думу от Ямало-Ненецкого автономного округа, Серей Корепанов особо отметил сказанные Владимиром Якушевым слова о сотрудничестве и партнерстве Тюменской области с северными округами.

"Я слушал послание губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа на заседании думы, там тоже высказывались слова благодарности в адрес нашего губернатора и тюменского правительства за то, что мы идем навстречу друг другу и совместно решаем проблемы, присущие нашим регионам", - подытожил председатель тюменской облдумы.

Любовь Голышева