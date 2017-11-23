Иван Квитка: взят курс на реализацию поступательного роста экономики региона

Иван Квитка. Фото пресс-службы ТРО партии "Единая Россия"

Развитие экономики, выполнение социальных обязательств, мобилизация усилий - самые главные темы послания губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

Об этом сказал депутат Государственной думы Иван Квитка, комментируя выступление главы региона перед депутатами облдумы.

"Послание губернатора получилось очень конкретным. В нем губернатор представил план развития Тюменской области. Абсолютно согласен с Владимиром Якушевым в необходимости региональной мобилизации. Нужно быть реалистами в современных экономических и политических условиях. Сейчас основная задача — максимально сосредоточится, сконцентрироваться на устойчивой модели развития области, которая у нас есть, и стать сильнее".

Депутат отметил, что Тюменская область сохраняет позитивные тенденции в росте основных экономических показателей. По итогам первого полугодия 2017 года область входит в восьмерку субъектов Российской Федерации, сохранивших положительную динамику по основным направлениям экономики. Среди них: промышленность, в том числе добыча и переработка нефти, сельское хозяйство, строительство и инвестиции. Это не просто цифры. За каждым показателем стоят люди, их труд и желание сделать регион лучше.

Один из важных тезисов касался сбалансированности бюджетов, сохранение, несмотря на все сложности, финансовой устойчивости региона. Владимир Якушев четко обозначил вопросы перспектив развития области в качестве экспортера продовольствия. В Тюменской области богатые ресурсы и хороший потенциал в этой сфере.

"Взят курс на реализацию поступательного роста экономики региона. Каждый из нас понимает, что, обеспечивая стабильное развитие ее отраслей, мы можем в полном объеме выполнять все социальные обязательства перед населением Тюменской области. Это один из приоритетов в работе органов власти всех уровней", - подчеркнул Квитка.

Депутат высказал уверенность, что все положения послания должны быть исполнены. "При консолидации усилий государства, бизнеса и общества это реально сделать", - подытожил он.