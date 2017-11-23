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ТПП готова помочь правительству региона в борьбе с недобросовестными собственниками

14:16 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen.tpprf.ru
Продолжение: Ключевые вопросы послания губернатора будут отражены в планах муниципалитетов

Послание губернатора Тюменской области Владимира Якушева - оптимистичный и нацеленный на перспективу анализ ситуации в регионе. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

"На фоне череды негативных общемировых новостей тюменцы уверены в своих целях, в том, что регион во главе с губернатором движется по верному пути. Тюменская область вошла в число немногих российских регионов, где зафиксирован устойчивый экономический рост по пяти основным показателям - строительству, промышленному производству, сельскому хозяйству, торговле и услугам населению. Это наша большая победа", - уверен президент областной Торгово-промышленной палаты.

По словам Эдуарда Абдуллина, необходимо поднимать до мирового уровня качество тюменского высшего образования. "Инвесторам, которые приходят в регион, требуются высококвалифицированные кадры. Но у нас пока есть большой разрыв между образованием и требованиями, которые предъявляет реальная экономика", - отметил он.

Одна из наиболее серьезных задач, поставленных в послании губернатора - решение существующих в регионе экологических проблем, добавил президент областной Торгово-промышленной палаты. "Несанкционированные свалки, низкий уровень экологической культуры населения - этими вопросами нужно заниматься постоянно и системно", - считает Эдуард Абдуллин.

Торгово-промышленная палата готова помочь правительству региона в борьбе с недобросовестными собственниками, которые расхищают активы предприятий и ставят в тяжелое положение трудовые коллективы, заявил Эдуард Абдуллин.

"Мы уже участвуем в таких процессах на стадии судебных разбирательств - доказываем факты нарушений, хищений, подлогов. Но работа наших специалистов была бы более эффективной, если бы они вступали в дело еще на стадии предварительного разбирательства. Проведение комплексных финансово-экономических экспертиз - это привычная для нас работа. Порядок на предприятиях надо наводить до того, как они начинают разваливаться", - подчеркнул президент областной Торгово-промышленной палаты.

Евгений Бабенко

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Теги: ТПП ТО , послание , Владимир Якушев , Эдуард Абдуллин
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