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В послании губернатора четко определена стратегия развития здравоохранения, считает Инна Куликова

13:54 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Альберт Суфианов: послание губернатора – правильное руководство к действию

Послание губернатора Тюменской области Владимира Якушева мотивирует не останавливаться на достигнутом и развивать дальше здравоохранение во благо жителей региона.

Об этом заявила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова, комментируя выступление главы региона перед депутатами облдумы.

По ее мнению, губернатор очень четко расставил акценты, определил ориентиры, параметры командной работы, цели и задачи на ближайшее будущее и на отдаленную перспективу. Система здравоохранения готова дальше работать и совершенствоваться.

"Мы не ставим себе низких планок, а сразу поднимаем их на очень высокий уровень. Я уверена, что в нашем регионе можно добиться колоссальных результатов. Поэтапное развитие, огромное участие губернатора, понимание руководством региона того, что здравоохранение — это один из самых главных приоритетов социальной жизни, позволяет нам быть уверенными, что у нас все получится", - подчеркнула Инна Куликова.

Продолжается программа модернизации учреждений, отметила руководитель. Несмотря на непростую ситуацию с бюджетом, финансирование здравоохранения не только не уменьшено, но и увеличено. Выделены деньги и на капитальный ремонт и на реконструкцию существующих учреждений здравоохранения, на приобретение оборудования, на повышение заработной платы работникам системы здравоохранения.

"Мы со своей стороны должны включиться в работу с полной самоотдачей, с пониманием всей ответственности и того, что здравоохранение - одна из основных отраслей, определяющих социальное благополучие и социальное здоровье региона. От нас зависит жизнь и здоровье тюменцев. И в послании губернатора очень четко определено направление и стратегия дальнейших действий", - заключила Инна Куликова.

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Теги: здравоохранение , послание , Инна Куликова
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