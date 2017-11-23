Альберт Суфианов: послание губернатора – правильное руководство к действию

Альберт Суфианов, скриншот видео

Послание губернатора Владимира Якушева "О положении дел в области и перспективах ее развития" задает вектор дальнейшей работы и побуждает трудиться с еще большей отдачей.

Этот факт отметил главный врач Федерального центра нейрохирургии, депутат Тюменской областной думы, профессор Альберт Суфианов. Послание, по его словам, получилось четким, а в некоторых местах даже жестким, но правильным руководством к действию.

"Понятно, что задан вектор на индустриализацию. Очень точно определены приоритеты дальнейшего развития региона и устранения недостатков. Чувствуется, что в области есть хозяин, который четко знает, как нужно двигаться и что ждет впереди. Это радует и вселяет оптимизм", - сказал Альберт Суфианов.

Порадовался он и успехам медицины, отмеченным в послании.

"Достижения действительно хорошие: пересаженная почка, уникальные операции, в том числе в Федеральном центре нейрохирургии. Большие перспективы открывает проект "Мать и дитя". Думаю, это будет серьезный скачок в педиатрии, детской службе. Может быть, реализуется и моя давняя мечта – фетальная хирургия, ведь известно, что чем раньше прооперировать, тем лучше. Если все сложится, это будет большой прорыв в детской медицине в целом", - заключил Альберт Суфианов.

Евгения Шевцова