Текст послания губернатора Владимира Якушева

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Уважаемые депутаты Тюменской областной думы!

Уважаемые почетные граждане, представители органов власти, науки, культуры, деловых кругов, местного самоуправления!

Дорогие тюменцы!

Год, прошедший со времени моего предыдущего послания, стал очередной аркой моста, соединяющего наше прошлое и наше будущее. Моста, который мы строим вместе. Безусловно, этот год принес нам новые испытания. Но я не хочу сейчас на них подробно останавливаться – мы были к ним готовы и мы их выдержали. Главный результат года в том, что региональная мобилизация, о необходимости которой я в свое время говорил, к которой призывал и которую направлял, стала свершившимся фактом. Тюмень сосредоточилась, перегруппировала силы и вышла на новую траекторию устойчивого развития. И прежде всего я хочу поблагодарить всех вас за сделанное. За то, что никто не дрогнул.

Этот год принес нам не только трудности, но и новые успехи. Смотрите, в какую впечатляющую панораму они складываются. Продолжают возникать новые и расширяться действующие промышленные производства: "Трубный завод Сибгазаппарат", "Мостострой 11", "Бейкер Хьюз", "Завод БКУ", "Завод Тюменьремдормаш", третья очередь Антипинского НПЗ, "СКМ-100" "Фармасинтез-Тюмень" и другие. Развивается ставшая уже характерной для тюменского Юга нефтедобыча – три месторождения введены в эксплуатацию только в этом году. И это далеко не предел – компании "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" постоянно открывают все новые и новые запасы. Бодро набирают обороты наши индустриальные парки – и Боровский, и Богандинский, и ДСК-500. Сеть этих очагов "новой индустриализации" мы обязательно будем расширять и дальше.

Продолжается поступательное (я бы даже сказал, наступательное) движение областного агропрома – благодаря соединению усилий самих аграриев, специалистов регионального правительства и муниципалитетов. Запущена вторая очередь тепличного комплекса "Тюмень Агро" в Нариманово, закончен первый этап реконструкции и модернизации Пышминской птицефабрики, работает комплекс по выращиванию индейки компании "Абсолют Агро" в Юргинском, первая очередь молочно-товарного комплекса группы компаний "Дамате" в Голышмановском районе. Заканчивается строительство завода Аминсиба в Ишиме. На подходе запуск Ишимского агро-индустриального парка. Особо выделю первую очередь свинокомплекса "Сибирской Аграрной группы" в Нижнетавдинском районе, который будет обеспечивать элитным племенным поголовьем всю страну, – вот достойный пример реального, а не декларативного импортозамещения. Это уже не сельское хозяйство в традиционном понимании, а полноценная индустриальная отрасль областной экономики, с высоким инвестиционным потенциалом!

Не сидят сложа руки тюменские строители. За восемь месяцев этого года строительная отрасль выросла на 10 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Это, конечно, не 26 %, которые были в 2013 году; но и не 12 % спад 2015 года! Введено множество объектов гражданского и производственного назначения. Близится к завершению грандиозное строительство набережной Туры, заканчивается сложное благоустройство площади 400 - летия Тюмени. Несмотря ни на что продолжается строительство тюменской кольцевой автодороги – осталось пройти семь километров, и в следующем году кольцо наконец замкнется. За текущий и будущий годы еще четыре поселения соединятся с транспортной инфраструктурой области дорогами с твердым покрытием.

Есть прорывы в традиционно проблемной сфере ЖКХ. Показательно, что связаны они преимущественно с таким новым для нас механизмом государственно-частного партнерства, как концессия. Он позволяет наилучшим образом использовать высокую компетенцию частного партнера и внебюджетные инвестиции. Восемь заключенных в конце 2016 года соглашений позволили запустить назревшую реконструкцию Сумкинского и Соколовского водозаборов, очистных сооружений в Тобольске, начать модернизацию объектов теплоснабжения и водоотведения в Заводоуковске, Ишиме, Ялуторовске, Уватском районе. Совокупный объем инвестиций по этим проектам составит почти два миллиарда рублей. А теперь следующий шаг: готовится концессионное соглашение в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Тюмени с объемом финансирования почти в 20 миллиардов!

И, конечно, не могу не сказать о завершении четырехлетней программы газификации нашей области. За три предыдущих года мы построили 638 километров газораспределительных сетей. А в 2017 году средства из областного бюджета выделялись только на социальную поддержку граждан, нуждающихся в газе. Само строительство шло полностью за счет внебюджетных инвестиций. Планируемый результат этого года – еще 335 км сетей, то есть более половины от всего ранее созданного объема. Это не просто успех – это прорыв. Закономерно, что "тюменская модель" признана лучшей практикой региональной газификации в Российской Федерации.

Тюменцы много и упорно работают. Не случайно второй год подряд Тюменская область в конкурсе профессионального мастерства "Славим человека труда!" занимает первое место среди субъектов Уральского федерального округа, причем тридцать процентов победителей – наши, тюменские. Не случайно и то, что в финале V национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) команда региона получила медали победителей и призеров в шести компетенциях – "Преподаватель младших классов", "IT-решения для бизнеса", "Ландшафтный дизайн", "Хлебопечение", "Кирпичная кладка", "Сантехника и отопление".

Убедительной победой на международном первенстве молодых профессионалов (WorldSkills) в Абу-Даби Тюмень окончательно закрепила за собой право стать центром подготовки кадров в сфере IT и программного администрирования. Шмаков Леонид Федорович, сотрудник лаборатории Тюменского государственного университета получил золотую медаль в номинации "Сетевое и системное администрирование".

Отдельно стоит упомянуть готовившую этот успех команду экспертов и тренеров. Это Михаил Фучко, Александр Горбачев, Руслан Гассеев, Рузиль Мухаметов.

И мы делаем все возможное для того, чтобы труд тюменцев достойно вознаграждался. 2017 год – год, отведенный на реализацию "майских указов" Президента России в части повышения заработной платы основных категорий работников социальных отраслей бюджетной сферы. Установленные показатели были достигнуты, причем исключительно за счет средств областного бюджета. Не скрою, это было нелегко. Но мы нашли возможности. В свою очередь ждем от каждого из вас профессионализма, полной самоотдачи, стремления добиваться высоких результатов.

Совершенствуется и наша медицина. Информатизация здравоохранения продолжается неуклонно и уже в постоянном режиме – это один из тех процессов, которые в принципе не могут и не должны завершаться, останавливаться. Но есть и уникальные события. Это начало строительства в Тюмени многопрофильного центра по оказанию полного спектра акушерской и педиатрической медицинской помощи – огромный и очень важный инвестиционный проект объемом в три с половиной миллиарда рублей (больше иного завода), реализуемый группой компаний "Мать и дитя" при поддержке правительства области. Это и проекты поменьше, но тоже очень важные для людей – новый филиал поликлиники в Малом Тараскуле, новый корпус тюменской городской поликлиники №17 на ул. Монтажников, отремонтированы городская поликлиника в г. Ишиме, врачебная амбулатория в с.Демьянка Уватского района, новые ФАПы в Тобольском районе... Может быть, главный успех – то, что Тюмень действительно становится медицинским центром национального значения. Мы эту задачу поставили перед собой давно. И вот, пожалуйста – на всю страну прогремела история шестилетнего мальчика Семена из Москвы. В июле этого года столичные врачи, обнаружив у него гигантскую опухоль, направили Семена именно к нам, в тюменский Федеральный центр нейрохирургии. Доктор Суфианов провел уникальную десятичасовую операцию. Детская жизнь спасена, у Семена все хорошо.

Появился шанс на полноценную жизнь и у пациентов с неизлечимыми заболеваниями почек. В этом году, Областной больницей №1 проведена трансплантация почки. Сегодня это уже несколько человек, получивших так необходимую им помощь здесь у нас на тюменской земле.

Уверен, в этот ряд тюменских флагманов высококлассной медицины скоро встанет Онкологический центр, который мы будем создавать в соответствии с мировыми стандартами и лучшими практиками.

У нас уже сегодня реализуются и развиваются современные технологии на базе больницы Нефтяник и Медицинского города. Брахитерапия, робот-ассистированные и другие операции позволяют избавляться от тяжелых заболеваний, сохраняя качество жизни. И это несомненно повышает привлекательность региона для пациентов как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Тюменское образование – наш приоритет приоритетов – тоже взяло в этом году новые высоты. Отлично, что строятся новые и реконструируются старые школы – в тюменском микрорайоне Восточный-2, в селе Тукуз Вагайского района, а в Ишиме – сразу две. Но еще важнее то, что происходит внутри, в стенах наших школ, техникумов и университетов. А происходит много радостного.

Выпускница гимназии Тюменского государственного университета Екатерина Жигилева получила золотую медаль на Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Казахстане и серебро на Всемирной олимпиаде школьников по химии в Таиланде. За год в полтора раза выросло количество выпускников, получивших сто баллов по итогам ЕГЭ. Учитель истории и обществознания Заводоуковской средней школы № 2 Алена Троицкая победила во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства преподавателей истории. В разработанном Высшей школой экономики "Индексе инновационной образовательной экосистемы регионов России" мы заняли второе место, сразу после Москвы!

Поистине революционные события происходят в рамках реализации проекта "5–100" в ТюмГУ. Я обращался к этой теме в своем послании 2015 года, но действительность, похоже, превзошла все наши ожидания. Тюменский индустриальный университет преодолел полосу неурядиц и кадровой чехарды – под новым руководством он превращается в настоящий опорный вуз, в котором так нуждается наш индустриальный регион. То же можно сказать и об аграрном университете. Впрочем, тут я на минуту отвлекусь от перечисления успехов. Потому что, с другой стороны, в Тюменской медицинской академии дела идут не совсем должным образом. Насколько я понимаю, прежде всего потому, что не хватает эффективной отдачи от ее взаимодействия с практической медициной, без которого настоящего врача не выучишь и не выпустишь, да и к больным не подпустишь. Надеюсь, меня услышат – это надо исправлять, и немедленно.

Тем более что по другим направлениям мы успешно интегрируем областную систему подготовки кадров с реальными практиками и производствами. Конечно, в этом прежде всего заинтересованы крупные бизнес-партнеры нашего региона. Они приносят в образование свой корпоративный опыт, внедряют новые форматы и технологии работы. Например, дан старт проекту "Успешная школа – эффективный регион" с непосредственным участием "СИБУРа", "Роснефти", "НОВАТЭКа". Открыто 17 профильных корпоративных классов, непосредственно на производственных площадках уже идут занятия. В сентябре 13 из 18 профессиональных образовательных организаций начали подготовку по 21 специальности из федерального перечня наиболее востребованных и перспективных профессий Топ-50, а также по нашему собственному, отвечающему нашим нуждам перечню Топ-Регион. По результатам федерального конкурса в Тюмени создан Межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг.

Назову еще один момент, который мне лично представляется очень важным успехом. Я много лет говорил о том, что одними усилиями власти нельзя принципиально изменить жизнь к лучшему, что необходимо сотрудничество, соработничество власти и общества. И дело наконец пошло. Многие организации "третьего сектора" стали по-настоящему социально ориентированными. Область вошла в Топ-10 регионов по количеству социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей первого в 2017 году грантового конкурса президента Российской Федерации. Тюмень стала пилотной площадкой апробации проекта Федерального закона "О социальном заказе". Поддерживаю и одобряю инициативу нашего "Инвестиционного агентства", открывшего Школу социального предпринимательства, причем сразу на пяти территориях области. Там начинающие и действующие предприниматели, представители социально ориентированных НКО обучатся технологиям запуска, продвижения и развития бизнес-проектов в социальной сфере – и не просто так, а с быстрым выходом на реализацию собственных замыслов.

В результате всего названного (и многого не названного) по большинству ключевых показателей социально-экономического развития есть позитивная динамика, темпы нашего роста по-прежнему превышают среднероссийские. Это относится и к промышленному производству (особенно к переработке), а с этого года и к аграрному. После кризисного спада возобновился рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения. Оживился потребительский спрос.

А теперь расширим горизонт нашего анализа. Ведь эти успехи не возникли из ничего, не свалились на нас с небес и не случились в силу простой инерции. Успех – всегда следствие принятого в свое время решения. Кстати, неуспех тоже. В этом и состоит работа политиков и управленцев, да и всех нас – каждый день принимать те или иные решения. А решение, в свою очередь, всегда есть результат выбора. Способность выбирать и решать и делает человека человеком. Как писал выдающийся психолог и мыслитель Виктор Франкл: "В конечном счете жить означает брать на себя ответственность за выбор правильного ответа на проблемы жизни".

И вот именно о том, как мы выбираем пути нашего развития, о том, как и почему принимается то или иное решение, я хотел бы сегодня поразмыслить. Точнее, пригласить вас к совместному размышлению.

Давайте увидим всю историю земли тюменской, от ее начала и до сегодняшнего дня, как результат многих выборов, сделанных и нашими далекими предками, и нашими дедами и отцами, и нами самими.

Я говорю о выборе первопроходцев, которые некогда предпочли сидению на печи дорогу опасностей и подвигов – и проложили ее для всех последующих поколений.

Я говорю о выборе могучего тюменского купечества, славного не только деловой хваткой, но и бесчисленными трудами благотворительности.

Я говорю о выборе, совершенном тюменцами во время Великой Отечественной войны. Фронту и Победе было отдано все возможное, включая 104 593 жизни.

Я говорю о выборе нефтяников и газовиков – тех, кто во второй половине прошлого века открыл богатства наших недр и поставил их на службу отечеству. Но не забудем и о жителях юга области, которым обеспечение плацдарма для освоения дальних "северов" далось совсем нелегко.

И, конечно, я говорю о том, что выбирали уже не наши предки, а мы сами.

В начале 2000-х годов мы сделали – и с тех пор неоднократно подтвердили – выбор в пользу сотрудничества и партнерства с входящими в состав "большой" области округами, нашими "северными братьями". Благодаря межрегиональной программе "Сотрудничество" был построен нейрохирургический центр, реконструирован аэропорт "Рощино". Тысячи "северных" пенсионеров обрели комфорт, спокойствие и заботу на юге, а в этом году к ним начали присоединяться и многодетные семьи. Автономные округа получают произведенное на юге продовольствие и оборудование. Юг – незаменимые рынки сбыта огромной емкости, а значит, доходы и рабочие места. Я хочу поблагодарить лично Наталью Владимировну Комарову и Дмитрия Николаевича Кобылкина за нашу совместную работу, направленную на развитие наших регионов в столь непростое время.

Мы выбрали стратегию диверсификации региональной экономики. Это произошло не так давно, но она уже приносит ощутимые плоды. Только один пример: по итогам первого полугодия 2017 года лишь в восьми регионах Российской Федерации отмечен рост сразу во всех пяти основных секторах (строительство, промышленность, сельское хозяйство, розничная торговля, услуги). Тюмень среди них.

Мы выбрали сценарий инновационного развития, и вовсе не в угоду моде. Разве не были великими инноваторами наши предшественники, от воевод Мясного и Сукина, купцов Колокольникова и Текутьева до Салманова и Эрвье? Уже начала работать комплексная региональная программа развития инноваций, включающая адресные меры финансового стимулирования, образовательный и коммуникативный компоненты, институты поддержки международного трансфера технологий, а также IT-индустрии и, шире, "цифровой экономики". Впрочем, пока в рейтингах инновационной активности Тюменская область относится к числу "средне-сильных" регионов. Нас это не устраивает. Тюменцы не могут удовлетвориться статусом "средних" – мы обязаны войти в группу "сильных", без каких-либо оговорок. И я уверен, мы это сделаем.

Мы решили не ждать у моря погоды, а неустанно наращивать инвестиционную привлекательность региона, насыщать область эффективно действующим капиталом. И капитал уже не первый год идет в наш регион. Около 500 позиций в областном реестре инвестиционных проектов суммарным объемом в один и шесть десятых триллиона рублей – это серьезно. Шестое место по текущему году в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – это тоже серьезно. Работаем дальше, не расслабляемся! Ведь капитал текуч, как вода, он может уйти еще быстрее, чем пришел. Один момент в нашем отношении к инвестициям хочу выделить специально. Инвестиции – это капитал в широком смысле слова, не только в денежном. Финансовый эффект инвестиций, конечно, важен. Но не менее важен социальный эффект, выраженный прежде всего в рабочих местах. В 2017 году их создано более трех тысяч. Так мы и оцениваем полезность инвестиционных проектов – не просто по их денежному объему, но и по количеству новых рабочих мест, приходящихся на каждый миллион или миллиард рублей. Чем лучше эта пропорция, тем лучше для области и для ее населения.

Мы выбрали курс на "новую индустриализацию" областной экономики. 21 новый значимый инвестиционный проект будет завершен в нынешнем году – тут есть чем гордиться. Причем тем самым улучшаются как валовые показатели экономического развития области, так и его качественные, структурные характеристики. Не только гиганты, но и небольшие предприятия; не только город Тюмень, но и другие муниципальные образования; не только собственно промышленность, но и аграрный сектор; не только наш внутренний рынок, но и рынки соседних регионов, и рынок федеральный, и мировой. Мы осознанно и целеустремленно осуществляем интенсивную экспансию по всем этим векторам. Скорость движения может разниться от направления к направлению, однако его руководящий принцип остается неизменным: ни в одной отрасли областного хозяйства не допускать ни упадка предприимчивости, ни технологического застоя.

В связи с этим не могу не указать на тревожащий меня, да и не только меня, момент. Застой бывает и в головах. Такое впечатление, что многие управленцы, получившие право распоряжения предприятиями еще в 1990-е годы (и мы помним, при каких обстоятельствах это происходило), до сих пор живут теми временами и, извините за выражение, понятиями. Иногда в силу некомпетентности, иногда в порядке прямого воровства они лишают свои компании и фирмы финансовых ресурсов, перестают платить налоги и зарплаты, а потом бегут к руководству области с криком "Спасайте!" – шантажируя тем, что в противном случае сотни людей окажутся на улице. Начинаем смотреть, что происходит: оказывается, что из предприятия выводились средства годами, и самым циничным образом. Я сейчас рассказываю совершенно конкретную, реальную историю. Но она, увы, не единична. Там мы эти фокусы решительно прекратили; и в других аналогичных случаях будем прекращать со всей суровостью.

Потому что нельзя позволить, чтобы дискредитировались социальные эффекты "новой индустриализации". Ведь этот процесс кардинально преображает и облик, и сам уклад жизни наших городских и сельских сообществ, модернизирует и мобилизует их, будит и приводит в движение до поры дремавшие силы. Что может быть важнее? И препятствия на пути этого процесса будут устраняться независимо от их масштаба и происхождения, невзирая на прошлые заслуги.

Между прочим, по очень похожей причине мы выбрали вариант опережающего – не догоняющего, не инерционного – развития образования, медицины, культуры, спорта, вообще всей социальной сферы. Еще недавно, несколько десятилетий назад тюменская социальная ткань была разорвана многочисленными прорехами. На многих из тех мест, где должны были бы быть институты и объекты, обеспечивающие полноту и многогранность человеческого существования, зияли пустоты и царила "мерзость запустения" – как в образном смысле, так и в самом что ни на есть буквальном. Теперь мы не просто придаем целостность этой ткани, не просто создаем комфортную. вдохновляющую, динамично совершенствующуюся среду обитания для всех жителей области. Мы открываем двери в будущее.

Образованная в составе Тюменского государственного университета Школа перспективных исследований (а теперь еще и Социально-гуманитарный институт); физматшкола и Школа инженерного резерва; абсолютно новаторский проект "Развитие эмоционального интеллекта ребенка"; проект "Равные возможности"; спектр информационных сервисов, повышающих эффективность соединения социальных услуг с возрастающими запросами населения области. Все это – отклики на требования современной общественной повестки. Безусловно в этом ряду реконструкции аэропорта "Рощино", площади 400-летия Тюмени, Гилевской рощи, наши мосты дороги и развязки, а также сотни благоустроенных скверов и дворов в городах и сельских поселениях.

Я объединяю формально очень похожие и непохожие события и достижения. И я делаю это потому, что у них всех есть общее содержательное, смысловое зерно. Все они расширяют пространство человеческих возможностей. Все они предоставляют жителям области инструменты для самостоятельного поиска своей дороги в жизни, для стремления к свету и счастью.

Обратите внимание: у всех решений, принятых в каждый из ключевых моментов тюменской истории, и давней, и совсем близкой, были негативные альтернативы. Да что там, каждый год и даже каждый день мы могли свернуть на глухие, окольные тропы или вообще угодить в тупик. Почему мы этого не сделали? И почему я уверен, что мы этого с вами никогда и не сделаем?

Думаю, дело вот в чем. Во всех ситуациях выбора, в которых оказывались и наши предки, и мы сами, срабатывали, как я понимаю сегодня, некоторые общие, генеральные критерии принятия решений относительно нашей общей судьбы. Пожалуй, главный из них таков: каждый раз мы выбирали возможность выбрать снова. Каждый раз мы выбирали открытое будущее, то есть путь, ведущий к новым горизонтам – и, конечно, к новым вызовам и выборам. А не отдых в безопасном убежище и не оцепенение перед лицом опасности. Строки Евгения Баратынского как будто про нас писаны:

Дало две доли провидение

На выбор мудрости людской:

Или надежду и волнение,

Иль безнадежность и покой.

"Безнадежность и покой" – это совсем не по-тюменски, не правда ли?

Второй критерий тюменского выбора был известен еще Аристотелю, только вот следует ему человечество гораздо реже, чем надо бы: "Сознательный выбор невозможен ни помимо ума и мысли, ни помимо нравственных устоев". Точнее, в разных ситуациях первенство следует отдавать то голосу разума, то голосу сердца, о чем предупреждал нас тот же греческий мудрец: "При опасностях, известных заранее, выбор можно сделать по расчету и рассуждению, но при внезапных – согласно нравственным устоям". И действительно, во всех приведенных мною примерах Тюмень не обходилась ни без рационального анализа, ни без этического компаса.

И третий критерий тюменского выбора, как странно ни звучало бы это слово из уст политика, – любовь. Любовь к друг другу и к родной земле, лучшему, как мы знаем и верим, месту для полноценной жизни. Да, та самая любовь, которая не просто чувство, но могущественная сила, что "движет солнце и светила" – и руководит человеческим выбором. Не случайно же в свежем "Рейтинге российских мегаполисов–2017", составленном журналом "Русский репортер" и порталом SuperJob.ru, Тюмень заняла первое место. Ведь рейтинг этот не только замеряет отдельные параметры городской среды, но и объединяет их в интегральный "индекс любви" к родному дому. Между прочим, в рейтинг сознательно не включаются Москва и Санкт-Петербург, а его составители говорят о своем проекте так: "Фактически наш рейтинг – это лига соревнований за “третью столицу”". Что ж, в этом соревновании мы выиграли. Я, впрочем, не удивлен.

Таков уж исторический стержень тюменского характера: неизбывная устремленность к вольной, гармоничной, осмысленной жизни. Жизни, проживаемой на полном и свободном дыхании. Именно страстная преданность идеалу воли помогла нашим предкам перевалить через камень. Она сделала и их, и нас верными, горячими патриотами сибирских просторов и всей большой России, защитниками и радетелями родной земли – и в делах ратных, и в делах мирных, созидательных.

Уверен, таким этот стержень остается и сегодня, когда нам тоже предстоит принять новые и, как всегда, непростые решения. Решения, рассчитанные прежде всего на собственные силы, на собственный потенциал развития, на собственную энергию роста. Назову несколько ключевых вызовов, ответы на которые должны быть даны в течение этого года.

Первый вызов. Это, конечно, объявленное сокращение объемов софинансирования федеральным центром федеральных же программ до 22 процентов. Все остальное ложится на плечи региона. Это будет трудно; но мы сдюжим. Навык оперативного бюджетного и организационного маневра у нас есть. Он выручал нас не раз и, я уверен, выручит и сейчас. Подготовка к нему уже идет под моим личным контролем.

Второй вызов. В подобной ситуации становится как никогда важен вопрос эффективности межведомственного взаимодействия. В этом отношении у нас пока не все ладно. Вот единственный, но яркий пример: проектные офисы, о необходимости которых я говорил в прошлом году, запущены в эксплуатацию. Офисов создано уже 12. Поделюсь личным наблюдением: энергичность и результативность их работы, за редким исключением, хорошо коррелирует с одним фактором. Там, где в состав проектного офиса включены сотрудники разных рангов (и руководители, и рядовые, но перспективные работники), там, где между ними правильно распределен функционал и налажена коммуникация, дело движется неплохо. Там, где собраны одни начальники, дело большей частью топчется на месте. Современную форму управленческим процессам придали, а современного содержания в этой форме недостаточно. Потому что нет готовности подчинить собственные интересы общему делу. С этим "медленным огнем маразма", как называл такое положение вещей Александр Герцен, надо кончать. И не только в проектных офисах.

Третий вызов. Тот же "медленный огонь" все еще тлеет и в некоторых наших муниципальных образованиях. Безусловно, есть районы, как бы пробудившиеся к новой жизни: назову Ялуторовский, Юргинский, Голышмановский, Исетский, Тюменский, с некоторыми оговорками – Нижнетавдинский. В них создаются рабочие места, растут собственные доходы, соответственно, снижается дотационность. А есть районы, где еще спят. Хватит. Или вы проснетесь сами, или мы вас разбудим. Бодрящим ледяным душем.

Четвертый вызов. Перед нами в полный рост встала проблема продвижения и сбыта региональной продукции. Мы многое уже умеем производить, многому учимся – и обязательно научимся. Но продаем мы пока гораздо хуже, чем производим. Тут все наши усилия по развитию областного производства, и промышленного, и сельскохозяйственного, как будто упираются в "бутылочное горлышко". Причем сформировано оно не объективными обстоятельствами, а всего лишь дефицитом необходимых компетенций. Такой дефицит преодолим – и должен быть преодолен. Есть прекрасный, полностью оправдавший себя проект "Покупаем тюменское!". Иногда хочется учредить еще один – "Продаем тюменское!". Построенный как система практических тренингов и современных маркетинговых решений. Тому, кто это сделает, поддержка областного правительства гарантирована.

Пятый вызов. Он тесно связан с предыдущим. Одним из ключевых факторов экономического успеха в современном мире является логистика, то есть, простыми словами, умение оптимальным образом организовать доставку товаров и услуг от производителя к потребителю. Конечно, это исторически слабое место российского хозяйственного уклада в целом. Но тут у нас есть свое конкурентное преимущество. Ведь чем была Тюмень во времена и первого, и второго освоения Сибири, как не важнейшим логистическим хабом? И чем еще она могла быть, если к тому подталкивала сама топология торговых и транспортных путей, сам ландшафт, рельеф и климат окрестных земель? Мы и сегодня можем занять то же место в национальном и транснациональном разделении труда. Пока у нас три крупных оптово-распределительных центра – "Магнит", "Катрен" и "Х5 Ритейл Групп". Это хорошо, и для их создания была проделана огромная работа. Но этого совершенно недостаточно. Я прошу всех и от всех требую впредь рассматривать логистику как одно из приоритетных направлений развития тюменской экономики.

Шестой вызов. Возможно, благодаря тому, что 2017 год был официально объявлен Годом экологии, мы окончательно убедились, что экологическая ситуация в области – один из важнейших и труднейших для нас вызовов. Друзья мои, так жить нельзя. Если мы действительно любим тюменскую землю, надо привести ее в порядок. Безусловно, делается много полезного. "Зеленая весна-2017", "Всероссийский день посадки леса", "Эколята", "Молодые защитники природы", "День особо охраняемых природных территорий Тюменской области" – это все замечательно. Но, с одной стороны, и здесь нам нужна "новая индустриализация". Она уже идет. В следующем году заработает сразу несколько мусороперерабатывающих заводов, и не только в областном центре. Кстати, тоже на условиях концессии и с частными инвестициями. С другой стороны, никакими заводами положение не исправить, если не изменится само наше человеческое, обыденное отношение к этой проблеме. Сто семьдесят три несанкционированные свалки по всей области, не считая бесчисленных подзаборных помоек, – это кто наделал, пришельцы? Это мы наделали. Как известно, даже птицы не гадят в собственном гнезде. А мы что же? Стыдно. Но за такие вещи надо конечно карать. Это вопрос культуры, вопрос воспитания общества, вопрос коллективной и личной ответственности.

И отсюда я перехожу к седьмому вызову, в котором особенным образом преломляются и соединяются все предыдущие. Это вопрос о роли общества, общественной инициативы. Я поднимаю его не впервые. И я буду поднимать его вновь и вновь, пока не увижу реального, не симулированного встречного движения. Симулировать-то мы умеем... Вновь приведу только один характерный пример. Общественные советы созданы, по-моему, уже при всех органах власти. Потому что так положено. Сколько из них говорит собственным голосом, сколько приносит реальную пользу? Минимум. Большей частью это ручные, карманные структуры, не столько выявляющие проблемные зоны и звенья в системе власти и управления, сколько прикрывающие их. Безусловно, нам не нужны ни площадные горлопаны, ни шептуны-доносчики. Но нам равным образом, а может быть, и еще больше вредны всегда готовые поддакнуть подхалимы. Ни в тех, ни в других нет гражданского духа. Истинная гражданственность – в конструктивной критике и в независимом креативном мышлении, направленном к общему благу. И общественные советы, и гражданские структуры в целом призваны быть для власти не ширмой, а честным зеркалом.

Я завершаю свою речь, указывая на еще одно решение, которое нам вскоре предстоит принять вместе со всей страной. Конечно, я говорю о выборах Президента Российской Федерации, которые станут и выбором магистрального пути нашего дальнейшего развития. Уверен, что основания того свободного решения, которое примут тюменцы, и на этот раз окажутся теми же. Мы выберем возможность нового выбора. Мы выберем разум и совесть. Мы выберем любовь к Родине. И мы откажемся блуждать впотьмах, на задворках истории.

Итак, мы продолжаем наш путь в будущее. Он никогда не был легким – ведь мы не шли по пути наименьшего сопротивления. Не будет он легким и впредь. Но он будет путем раскрытия всего колоссального потенциала тюменской земли и, главное, хозяев этой земли – нас, тюменцев. В дорогу, друзья! Вперед, земляки!