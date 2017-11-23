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Ключевые вопросы послания губернатора будут отражены в планах муниципалитетов

14:24 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото с сайта администрации Тюмени
Продолжение: Послание губернатора – это рывок и стимул к действию, считает Степан Киричук

Тюменская область не может и не должна быть среди регионов-середняков. У региона есть огромный потенциал, чтобы быть в числе лидеров. Эта мысль из ежегодного послания губернатора Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития" оказалась наиболее близка депутату Тюменской городской думы Николаю Романову.

"Губернатор в своих посланиях никогда не повторяется, - отметил он. - Каждый год предлагаются новые идеи и подходы. Особенно мне понравился пункт, где он говорил о том, что мы должны наращивать объем, не должны дремать, не должны ориентироваться на средние регионы".

Депутат городской думы нашел в послании и задачи, поставленные непосредственно перед каждым муниципалитетом. "Я думаю, что возьмем это на вооружение и будем работать", - заверил он.

Исторический стержень тюменского характера, как отметил Владимир Якушев, - это устремленность к вольной, гармоничной, осмысленной жизни. "Уверен, таким этот стержень остается и сегодня, когда нам тоже предстоит принять новые и, как всегда, непростые решения, - подчеркнул он. - Решения, рассчитанные, прежде всего, на собственные силы, на собственный потенциал развития, на собственную энергию роста. Мы продолжаем наш путь в будущее. Он никогда не был легким – ведь мы не шли по пути наименьшего сопротивления. Не будет он легким и впредь. Но он будет путем раскрытия всего колоссального потенциала тюменской земли и, главное, хозяев этой земли – нас, тюменцев".

Борис Олейник

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Теги: Николай Романов , Владимир Якушев , послание
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