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Послание губернатора – это рывок и стимул к действию, считает Степан Киричук

14:35 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в своем послании через подведение итогов и четкий анализ ситуации обозначил основные задачи, которые стоят перед регионом.

Об этом, комментируя ежегодное послание главы региона депутатам областной думы, заявил член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук.

"Не первый год слушаю послание губернатора Тюменской области, но продолжаю смотреть на него как на подъем, рывок, стимул к действию. Это говорит о том, что у нас великая область, прекрасный губернатор, который видит проблемы, умеет ставить задачи и аккуратно, но настойчиво призывает к их решению", - подчеркнул Степан Киричук.

Очень важной назвал Степан Киричук поставленную главой региона задачу по налаживанию системы межведомственных взаимоотношений. Это касается как отдельных структур – здравоохранения, образования, медицины, ЖКХ, строительной отрасли, экономики, так и разных уровней власти – от муниципальных до федеральной. Несмотря на то, что сейчас оно и так достаточно конструктивно, но в решении отдельных вопросов его бывает недостаточно.

"Губернатор в своем послании очень хорошо взбодрил муниципальные образования, причем, не назвав ни один из них плохим. Мне кажется это очень серьезный посыл, для тех 20-25 муниципалитетов, которые не прозвучали. Важно, что губернатор просит инициатив и  предложений. Это очень серьезный стимул к тому, чтобы добиться хороших результатов", - подчеркнул член Совета Федерации РФ.

Любовь Голышева

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Теги: Степан Киричук , послание , Владимир Якушев
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