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Елена Острягина: призыв "Продаем тюменское!" в послании губернатора должен стать руководством к действию

15:00 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Завод "Стеклотех". Фото www.stekloteh.com
Продолжение: Сергей Корепанов: рычаги законодательного характера позволят решить проблемы, обозначенные губернатором

Новый призыв "Продаем тюменское!" в послании губернатора должен стать руководством к действию в работе местных предприятий, считает директор завода "Стеклотех" Елена Острягина.

По ее словам, зачастую продукцию труднее продать, чем произвести, и каждое предприятие области должно в этом направлении активнее поработать. Губернатор совершенно правильно ставит задачи по экспансии тюменских продуктов и товаров.

В этом отношении, по мнению руководителя, заводу "Стеклотех" удалось продвинуться вперед. "Стеклотех" большей частью ориентирован на продажи за пределами региона. Много заказов из Башкирии, Дальнего Востока, Киргизии и Казахстана. Маркетинг, работа по всей стране и за ее пределами позволяет предприятию расти и повышать свою конкурентоспособность. За семь лет удалось собрать команду профессионалов. В сегодняшней непростой ситуации на рынке труда эта большая удача.

"Высококлассных специалистов часто переманивают другие предприятия, но от нас люди не уходят. Это значит, что созданы хорошие условия. Синергия дает результат: мы уверенно себя чувствуем на рынке, развиваемся, ищем новые точки сбыта, о чем сегодня говорил губернатор", - заключила Елена Острягина.

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Теги: Елена Острягина , послание , Владимир Якушев
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