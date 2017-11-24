Конституционные права жителей региона защищены, считает Сергей Миневцев

Конституционные права жителей региона защищены. Фото ИА "Тюменская линия"

Правильная реализация конституционных прав граждан нашла отражение в послании губернатора Тюменской области Владимира Якушева, отметил уполномоченный по правам человека региона Сергей Миневцев.

По его словам, в послании губернатор обозначил основные темы, которые обеспечивают жителям региона реализацию их конституционных прав. Сергей Миневцев заострил внимание, социальные права граждан на получение образования, достойного медицинского обслуживания, охраны материнства и детства защищены в регионе.

"Не без гордости губернатор говорил о наших экономических, аграрных успехах, которые гарантируют право на труд, дополнительные рабочие места, достойную заработную плату. Думаю, у нас впереди хорошее, счастливое, достойное будущее", - сказал Сергей Миневцев.

По его мнению, в Тюменской области на высоком уровне находятся сферы образования и здравоохранения. Последняя претерпела немало нововведений, активно развивается. "Меняются методики и подходы. В частности, наш медицинский университет. Думаю, они с этим справятся. Наше здравоохранение достойно уважения и гордости. Оно еще будет развиваться, как и сфера образования", - считает Миневцев.