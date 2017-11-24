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Галина Резяпова: северным округам стоит присоединиться к решению обозначенных в послании задач

14:15 24 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Ряд тем, важных как для юга Тюменской области, так и для северных округов, прозвучали в ежегодном послании губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

Одна из них касается мобилизации сил вокруг строительства областной окружной дороги, отметила депутат Тюменской областной думы Галина Резяпова, комментируя послание губернатора.

"Эта тема важна и для северных округов, потому что это наша транспортная артерия, в том числе для грузоперевозок и пассажирских перевозок, особенно в летний период", - отметила она.

Важны для севера и вопросы, связанные с развитием медицины. По словам Галины Резяповой, в Югре также немало сделано для открытия крупнейших медицинских центров. Там работают кардиологический, перинатальный центры, центр травматологии. В Тюмени же находится федеральный центр нейрохирургии, проводятся первые операции по трансплантации почки.

"Объединение ресурсов этих медицинских центров – это то, что работает на человека всей большой Тюменской области – Ямала, Югры и юга Тюменской области", - подчеркнула депутат.

Радуют и отмеченные губернатором успехи в сфере агропромышленного комплекса, в частности, рост промышленного производства на 5%.

"Продукты юга являются, в том числе, тем, чем кормится и север.  И один из вызовов, который обозначил губернатор – научиться не только производить, но и продавать продукцию. Соответственно и нам тоже следует присоединиться к решению этого вопроса", - отметила Галина Резяпова.

Среди главных вопросов, отмеченных Владимиром Якушевым в послании, организация на юге Тюменской области логистического центра, продвижение местной продукции, успехи и задачи в сфере газификации.

"Мне понравилась еще одна тема, которую обозначил губернатор. Она касается вопросов экологии, призыва прибрать собственную территорию. У меня созрела мысль – предложить себя одной из ответственных за уборку большой Тюменской области и я даже знаю, как это нужно сделать", - добавила депутат.

Любовь Голышева

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Теги: послание , Владимир Якушев , Галина Резяпова
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