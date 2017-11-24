Молдавский торговый дом может появиться в Тюмени

imgtest.mir24.tv

Торговые связи между Республикой Молдова и Тюменской областью необходимо активно укреплять и развивать. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в России Андрей Негуца, подводя итоги встречи с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.

"Я прибыл в Тюмень по приглашению молдавской диаспоры, чтобы принять участие в Дне молдавской культуры, который состоится 25 ноября. Кроме того, в программе визита - ряд рабочих встреч. С губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым мы обсудили состояние и потенциал отношений между регионом и Республикой Молдова. Потенциал большой, и он должен работать в интересах наших народов", - заявил дипломат.

По словам Андрея Негуцы, соглашение о сотрудничестве между Республикой Молдова и Тюменской областью, подписанное в 1995 году, нуждается в актуализации. На встрече с главой региона была достигнута договоренность о разработке новых документов о взаимных контактах в различных сферах.

"Объем взаимной торговли в 2016 году и за девять месяцев 2017 года выражается в очень скромных цифрах. Республика Молдова может предложить региону свежие и консервированные овощи и фрукты, а также вина. Мы с губернатором обсудили вопрос о создании в Тюмени молдавского торгового дома. Соглашение между нашей страной и Евросоюзом, заключенное в 2014 году, налагает на нас небольшие ограничения, но они не помешают развитию торговых связей", - отметил посол Республики Молдова.

Кроме того, в качестве одного из направлений сотрудничества дипломат назвал развитие взаимного туризма. Андрей Негуца выразил признательность Владимиру Якушев за внимательное отношение к молдавской диаспоре.

Евгений Бабенко