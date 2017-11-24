Владимир Якушев встретился с делегацией китайской компании "Поли Интернэшнл"

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Визит в регион делегации китайской государственной холдинговой компании "Поли Интернэшнл" стал новым этапом планомерной системной работы по расширению взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с делегацией компании, которую возглавлял высший советник "Поли Интернэшнл" Цзинь Чуньлай.

Отметим, что в сфере интересов компании "Поли Интернэшнл" - международные бизнес-проекты и инвестиции в различных отраслях. Компания работает более чем в ста странах мира, в ее состав входят свыше 600 предприятий. "Поли Интернэшнл" участвует в реализации ряда инвестиционных проектов в России.

"В последние годы рост экономики в Тюменской области происходит в основном за счет промышленности, развитие которой невозможно без инвестиционного капитала. Сегодня в инвестиционном портфеле Тюменской области - пятьсот проектов с общей капитализацией в 1 триллион 600 миллиардов рублей. В 2017 году мы уже запустили 12 новых производств, и до конца года планируем завершить еще 9 инвестиционных проектов", - проинформировал китайских партнеров Владимир Якушев.

По словам главы региона, взаимный интерес для Тюменской области и компании "Поли Интернэшнл" могут представлять совместные проекты в самых разных сферах.

"Специалисты компании побывали в тюменском Медицинском городе, посетили центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", осмотрели площадку индустриального парка "ДСК-500" со всей необходимой инженерной инфраструктурой", - отметил Владимир Якушев.

В ответном слове высший советник "Поли Интернэшнл" Цзинь Чуньлай отметил, что между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией складываются стратегические партнерские отношения.

"Визит в Тюменскую область произвел на меня очень хорошее впечатление. Представители инвестиционного департамента областного правительства представили нам потенциал региона. Думаю, что спортивный объект "Жемчужина Сибири" мог бы привлечь китайских туристов, которые пока, в основном, посещают Москву, Санкт-Петербург и Байкал. Тюмень могла бы стать для них новым выбором", - считает господин Цзинь Чуньлай.

Владимир Якушев и господин Цзинь Чуньлай обсудили вопрос о создании в Тюмени центра по развитию российско-китайских отношений. "Я уверен, что это поможет увеличить товарооборот между Тюменской областью и Китайской Народной Республикой. Реализовать этот проект мы сможем в короткие сроки", - подчеркнул губернатор.

Кроме того, по мнению главы региона, китайские подрядчики могли бы принять участие в строительстве объектов транспортной инфраструктуры на основе совместного финансирования. Господин Цзинь Чуньлай согласился с Владимиром Якушевым и заявил, что компания "Поли Интернэшнл" готова принять участие в развитии экономики Тюменской области.

"Нужно составлять дорожные карты и начинать движение", - резюмировал губернатор.

Евгений Бабенко