"Альфа-Банк" в Тюмени меняет мелочь на банкноты и монеты чемпионата мира по футболу

sakhapress.ru

Акцию по обмену монет FIFA 2018 на банкноты проводит "Альфа-Банк" в Тюмени с 27 ноября по 1 декабря.

Как сообщает пресс-служба "Альфа-Банка", для этого нужно обратиться в офис банка, чтобы бесплатно обменять мелочь на бумажные купюры эквивалентно сумме сдаваемой мелочи. Примечательно, что за часть сдаваемой мелочи можно получить памятные монеты номиналом 25 рублей с символикой чемпионата мира по футболу FIFA.

Изготовление монет государству обходится значительно дороже, чем печать банкнот, но срок их жизни доходит до 30 лет. А у купюр мелких номиналов - в десятки раз меньше. Чтобы оправдать свою себестоимость, монеты должны применяться как средство платежа, а не храниться в копилках.

"Многие считают, что в век технологий монета в обращении совсем не нужна. Однако это не так, многие банки и торговые точки в настоящее время испытывают дефицит обращения монет. Себестоимость выпуска монет очень высока, поэтому мы призываем население не хранить монеты в копилках, а вернуть их в обращение" – отметила руководитель по операционной работе офиса "Тюменский" Альфа-Банка Наталья Аполатенко.

"Альфа-Банк" приглашает всех желающих принять участие в акции по адресу: Тюмень, ул. Республики, 162 с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов.

Подробные условия обмена монет необходимо уточнять в офисах банка. Для обмена необходимо предъявить паспорт. Тюменцев просят приносить монеты в отсортированном по номиналам виде.