Вопросам медицины губернатор отвел особое место в своем послании

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Успехи тюменской медицины, о которых говорил в своем ежегодном послании губернатор Владимир Якушев главный врач ГБУЗ ТО "Госпиталь для ветеранов войн" Альберт Юсупов напрямую связывает с тем вниманием, с которым относятся к проблемам отрасли руководство области.

" У нас идет неснижаемое финансирование, - подчеркнул он. - А сегодня вообще очень важная веха. В рамках исполнения майских Указов президента мы получили первую повышенную заработную плату. И конечно, у нас коллективы вдохновлены, и настроены работать с максимальной отдачей над улучшением качества медицинской помощи".

Вопросам медицины губернатор отвел особое место в своем послании.

"Есть и уникальные события, - отметил он, - Это начало строительства в Тюмени многопрофильного центра по оказанию полного спектра акушерской и педиатрической медицинской помощи – огромный и очень важный инвестиционный проект объемом в три с половиной миллиарда рублей (больше иного завода), реализуемый группой компаний "Мать и дитя" при поддержке правительства области. Это и проекты поменьше, но тоже очень важные для людей – новый филиал поликлиники в Малом Тараскуле, новый корпус тюменской городской поликлиники №17 на ул. Монтажников, отремонтированы городская поликлиника в Ишиме, врачебная амбулатория в с. Демьянка Уватского района, новые ФАПы в Тобольском районе... Может быть, главный успех – то, что Тюмень действительно становится медицинским центром национального значения. Мы эту задачу поставили перед собой давно. И вот, пожалуйста – на всю страну прогремела история шестилетнего мальчика Семена из Москвы. В июле этого года столичные врачи, обнаружив у него гигантскую опухоль, направили Семена именно к нам, в тюменский Федеральный центр нейрохирургии. Доктор Суфианов провел уникальную десятичасовую операцию. Детская жизнь спасена, у Семена все хорошо.

Появился шанс на полноценную жизнь и у пациентов с неизлечимыми заболеваниями почек. В этом году, Областной больницей №1 проведена трансплантация почки. Сегодня это уже несколько человек, получивших так необходимую им помощь здесь у нас на тюменской земле.

Уверен, в этот ряд тюменских флагманов высококлассной медицины скоро встанет Онкологический центр, который мы будем создавать в соответствии с мировыми стандартами и лучшими практиками.

У нас уже сегодня реализуются и развиваются современные технологии на базе больницы "Нефтяник" и Медицинского города. Брахитерапия, робот-ассистированные и другие операции позволяют избавляться от тяжелых заболеваний, сохраняя качество жизни. И это несомненно повышает привлекательность региона для пациентов как ближнего, так и дальнего зарубежья".

Борис Олейник