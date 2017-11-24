Водитель в Тюмени переехал пенсионерку и уехал

ГИБДД Тюменской области

Водителя, задавившего насмерть пенсионерку, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в сентябре 2017 года 46-летний водитель Ford Focus при движении задним ходом во дворе дома № 220 на ул. Республики не заметил 79-летнию пенсионерку, сбил и переехал ее. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила дело в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.