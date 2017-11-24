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Антивоенный спектакль тобольского театра произвел сильное впечатление на театральных критиков

14:26 24 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тобольский драматический театр

Антивоенную сюрреалистическую комедию "Пикник" по пьесе испанского драматурга  Аррабаля представил Тобольский драматический театр на III Всероссийском театральном фестивале в Таре.

После спектакля было организовано обсуждение, на котором присутствовали актеры, театральные критики, члены жюри. Они отметили, что постановка произвела на зрителей обжигающее впечатление.

Так, профессор режиссуры из Санкт-Петербурга Надежда Таршис считает, что в  спектакле Тобольского драматического театра прелестный ансамбль, каждый персонаж выразителен, рельефен. 

Редактор "Петербургского театрального журнала" Евгения Тропп отметила: идущие сегодня войны так или иначе отзываются в людях, сюжет близок каждому.

Председатель жюри фестиваля Павел Руднев подчеркнул, что рискнуть заявиться с пацифисткой, антивоенной темой - это очень серьезно.

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Теги: фестиваль , Тобольский драмтеатр

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