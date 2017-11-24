Молодежь обсудила послание Владимира Якушева

Молодежь региона обсудила послание губернатора. Фото пресс-службы департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Молодые общественники, студенты, представители креативных индустрий Тюменской области обсудили ежегодное послание губернатора Владимира Якушева о положении дел в регионе в Тюмени, Тобольске и Ишиме после онлайн-видеотрансляции выступления главы региона.

Формат встречи с онлайн-трансляцией использовали впервые. В нем работали четыре площадки – две в Тюмени и по одной в Тобольске и Ишиме.

В Тюменской областной думе в дискуссии участвовали 20 членов общественной молодежной палаты шестого созыва. Они поговорили об образовании, медицине, инвестиционной привлекательности региона, а также о том, что каждый из присутствующих может сделать на благо области. Прозвучал и вопрос-пожелание - больше узнать о перспективах развития культуры.

В Тобольске и Ишиме затронули вопросы трудоустройства молодых специалистов, качества их подготовки. Участники дискуссии поговорили о развитии промышленности, социальной политики и поддержки молодых семей, обсудили экологическую безопасность населения, раздельную утилизацию отходов и ее доступность для жителей региона.

Представителей креативных направлений, которые собрались в тюменском МТЦ "Космос", интересовало искусство. Режиссер и руководитель молодежного театра "Ремарка" Юлия Вологжанина спрашивала, будет ли выстроена особая политика в отношении театров в плане государственных дотаций и аренды помещений, каким будет 2018 год, если его провозгласят Годом театра.

Заместитель председателя молодежного парламента при Государственной думе РФ Кирилл Харитонов отметил проблему работы общественных советов при региональных и федеральных органах власти, которые создаются в соответствии с законодательством РФ. Он сообщил, что представители молодежного парламента разрабатывают поправки в этот законопроект, и пригласил всех желающих поучаствовать в процессе.

"Важно, что во многих регионов Российской Федерации у нас есть особые успехи в здравоохранении, образовании, строительстве дорог. В развитии этих сфер принимают участие молодые люди. Бывая в рабочих поездках в регионах, вижу, что в Тюменской области нет многих проблем, свойственных субъектам Федерации. У нас живут счастливые люди", – сказал Кирилл Харитонов.

Соб. Инф.