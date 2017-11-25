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Тюменские школьники напишут стихи о здоровом образе жизни

19:59 25 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Творческий конкурс среди детей. Фото: Любовь Голышева

Тюменских школьников приглашают поучаствовать в литературном конкурсе "Будем здоровы". Цель конкурса - привлечь внимание подростков к спорту и здоровью. 

Ученикам 1- 7 классов предлагают рассказать о пользе здорового образа жизни. Организаторы конкурса ждут от ребят стихов, рассказов, эссе. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

Отправить готовый материал нужно на электронную почту ParfenovaAN@tyumen-city.ru c пометкой "Литературный конкурс". Прием конкурсных работ продлится до 11 декабря, пишет "Тюменская область сегодня". 

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