Тюменские школьники напишут стихи о здоровом образе жизни

Творческий конкурс среди детей. Фото: Любовь Голышева

Тюменских школьников приглашают поучаствовать в литературном конкурсе "Будем здоровы". Цель конкурса - привлечь внимание подростков к спорту и здоровью.

Ученикам 1- 7 классов предлагают рассказать о пользе здорового образа жизни. Организаторы конкурса ждут от ребят стихов, рассказов, эссе. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными.

Отправить готовый материал нужно на электронную почту ParfenovaAN@tyumen-city.ru c пометкой "Литературный конкурс". Прием конкурсных работ продлится до 11 декабря, пишет "Тюменская область сегодня".