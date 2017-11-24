На Иртыше мужчина провалился под лед

Фото: УМЧС по Тюменской области

Пешеход провалился под лед на Иртыше в районе с. Уват 24 ноября. Как сообщает УМЧС по Тюменской области, о трех мужчинах, которые идут по несанкционированной переправе, спасателей проинформировали жители.

На место сразу была направлена оперативная группа. К горе-пешеходам подобралось судно на воздушной подушке, но они отказались в него перебраться. Вскоре один из пешеходов провалился, и только чудом течение не затянуло его под лед.

На помощь мужчине пришли приятели и спасатели. Уже на берегу всем пришлось отогреваться в автомобиле первой помощи. Там с пешеходами провели профилактическую беседу о безопасном нахождении на водоемах в зимний период.