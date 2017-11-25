Тоболяков просят спасти лебедя

Фото Игоря Селезнева из группы "Тобольск МероПриятный" в социальной сети

Спасти лебедя, оставшегося зимовать на реке Аремзянке, призывают тоболяков неравнодушные жители.

По сообщениям рыбаков, на реке Аремзянке возле плотины остался лебедь. Улететь не может. Возможно, ранен или травмирован. Начинаются морозы, полынья замерзнет и птица погибнет.

Активисты в паблике "Тобольск МероПриятный" в социальной сети "ВКонтакте" сообщают, что уже пробуют связаться с ветеринарами и местным конным клубом. Уже откликнулась клиника "Зоомир".

Решается вопрос, как достать лебедя, чтобы не травмировать птицу и самим не искупаться. Возле плотины на Аремзянке - омут и течение, лед очень опасный. Возможно, понадобится машина для выезда на место (около 40 км от Тобольска, дорога хорошая), а также помощники, чтобы достать лебедя из полыньи, и волонтеры для обхода домов в местной деревне. Их помощь может понадобиться, если лебедя достать сразу не получится.

Всю координацию спасения лебедя проводит сообщество "Тобольск МероПриятный". Готовых помочь просят связаться с активистами через социальные сети и по телефону 8-932-320-07-08 (Вадим).

Соб.инф.