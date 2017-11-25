Омутинские автоинспекторы поздравили мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья

Фото ИА "Тюменская линия"

Семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, посетили сотрудники Госавтоинспекции в селе Омутинское накануне Дня матери с цветами и подарками.

Во время общения с мамами сотрудники ГИБДД уделили внимание вопросам воспитания особых детей, как одной из самых уязвимых и незащищенных категорий участников дорожного движения. Автоинспекторы провели в семьях обучающий ликбез по правилам дорожного движения и призвали взрослых уделять пристальное внимание знаниям и навыкам своих детей в области дорожной безопасности.

Мамы поблагодарили сотрудников ГИБДД за поздравления, пообещав, что будут соблюдать правила дорожного движения и станут отличным примером для своих детей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Соб.инф.