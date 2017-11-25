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Новым главой Союза журналистов России избран Владимир Соловьёв

20:25 25 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
ruj.ru

Телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьёв избран новым председателем Союза журналистов России на XII съезде СЖР в Москве 25 ноября. 

В съезде приняли участие 763 делегата из 80 региональных организаций страны, в том числе делегация СМИ Тюменской области из 12 человек под руководством директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павла Белявского.

О желании участвовать в выборах заявили три кандидата: секретарь СЖР, координатор молодежных программ организации Роман Серебряный, глава Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов и секретарь СЖР Владимир Соловьёв. В ходе съезда Роман Серебряный и Андрей Трофимов сняли свои кандидатуры в пользу Владимира Соловьёва. Большинство участников съезда проголосовали за его избрание на данный пост.

Тележурналист, телеведущий, политический обозреватель и телепродюсер Владимир Соловьёв родился в 1964 году в городе Ногинске Московской области. Окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. На телевидении с 1990 года. С 1990 по 1991 год работал редактором и корреспондентом в Телевизионной службе новостей (ТСН) Центрального телевидения СССР.

Стоял у истоков создания телепрограммы "Вести". Комментатор Российского телевидения (ВГТРК). С 1992 по 1997 год — собственный корреспондент РГТРК "Останкино" (впоследствии — ЗАО "ОРТ") в Югославии, заведующий отделением телерадиокомпании на Балканах. Всего в качестве военного корреспондента прошёл семь войн, в том числе обе чеченские кампании. С 1997 по 1999 год работал в возрожденной ТСН на ТВ-6. Был политическим обозревателем, вел вечернюю информационную программу. С декабря 1999 по январь 2005 года — комментатор Дирекции информационных программ ОАО "ОРТ" (с сентября 2002 года — ОАО "Первый канал"). Готовил репортажи для программ "Новости", "Время" и "Времена". Много лет работал в составе "Кремлёвского пула".  С сентября 2005 по октябрь 2011 года — на "Третьем канале" — политический обозреватель, с сентября 2008-го — ведущий субботней итоговой информационно-аналитической авторской программы "Главная тема" и цикла программ "Актуальный разговор". С ноября 2011 года — заместитель руководителя ТПО "Россия-2", (ВГТРК). C сентября 2012 года — главный продюсер, начальник Службы документальных фильмов телеканала "Россия" (ВГТРК). С августа 2017 года — советник Директора ГТК "Телеканал "Россия-1".

Участники утвердили новую редакцию устава общественной организации. В новый устав вошли в том числе предложения регионального отделения Союза журналистов Тюменской области, также по инициативе тюменцев учреждена должность почетного председателя СЖР на которую утвержден экс-руководитель организации Всеволод Богданов, возглавлявший союз 25 лет.

Работа Союза журналистов Тюменской области была названа лучшей за отчетный период 2013-2017 годы. 

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фото ИА "Тюменская линия"
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Теги: Владимир Соловьёв , Союз журналистов России , Павел Белявский

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