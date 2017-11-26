Десять иностранцев приняли присягу РФ в Тюменском районе

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Церемония принятия присяги Российской Федерации иностранными гражданами прошла в Тюменском районе.

В торжественной обстановке 10 человек из стран ближнего зарубежья поклялись соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы, исполнять обязанности, быть верным России, уважать культуру, историю и традиции нашей страны, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Напомним, 1 сентября 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", согласно которым лицо, приобретающее российское гражданство, обязано принести присягу гражданина России. После этого новый гражданин получает российский паспорт.