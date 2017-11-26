up

26.11.2017 воскресенье

EUR 69.3309

USD 58.5318

В Тюмени -13..-15 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Десять иностранцев приняли присягу РФ в Тюменском районе

13:29 26 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТГМЦ

Церемония принятия присяги Российской Федерации иностранными гражданами прошла в Тюменском районе.

В торжественной обстановке 10 человек из стран ближнего зарубежья поклялись соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы, исполнять обязанности, быть верным России, уважать культуру, историю и традиции нашей страны, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Напомним, 1 сентября 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", согласно которым лицо, приобретающее российское гражданство, обязано принести присягу гражданина России. После этого новый гражданин получает российский  паспорт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: паспорт , гражданство

Последние новости

15:01 Восемьдесят одиноких пенсионеров нуждаются в новогодних подарках
14:32 Участники  SURF побывали на тюменских заводах и в новом музее
14:05 В России могут упростить регистрацию лекарств с одинаковым названием
13:41 Команда формейшн "Вера" завоевала золото чемпионата мира Фото
13:29 Десять иностранцев приняли присягу РФ в Тюменском районе
12:51 Фильм "Нелюбовь" стал лучшим на Неделе российского кино в Лондоне
12:21 Тюменские кадеты присоединились к написанию географического диктанта Фото
11:42 Курс биткоина достиг исторического максимума
11:00 Сто тринадцать лет назад русские войска отразили общий штурм Порт-Артура
10:14 Тбилиси готовится к детскому "Евровидению-2017"
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Юрий Конев: чтобы продавать тюменское, нужно создать собственную логистику

Политика

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Сергей Корепанов: областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность

Тюменская областная дума приняла бюджет региона на 2018 год

Экономика

Курс биткоина достиг исторического максимума

В Тюмени будут развиваться сфера услуг и цифровые технологии, пообещал Александр Моор

Тюменская птицефабрика вложит в расширение производства более миллиарда рублей

Общество

Восемьдесят одиноких пенсионеров нуждаются в новогодних подарках

Участники  SURF побывали на тюменских заводах и в новом музее

В России могут упростить регистрацию лекарств с одинаковым названием

Спорт

Команда формейшн "Вера" завоевала золото чемпионата мира

Стартовал фестиваль единоборств "Тюменский характер"

Тюменские биатлонисты выступят на Кубке мира

Происшествия

Под Казанью задержали подозреваемого в надругательстве над юной екатеринбурженкой

Ялуторовчанка перевела деньги мошеннику за освобождение внука от уголовной ответственности

На Иртыше мужчина провалился под лед

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+