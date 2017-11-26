В России могут упростить регистрацию лекарств с одинаковым названием

t-l.ru

Правительство России одобрило законопроект об упрощении государственной регистрации лекарств с одинаковым международным непатентованным названием.

Законопроект упрощает вопросы государственной регистрации лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, произведенных на одном производстве. Документ дает возможность иностранным производителям лекарств представлять копию решения проверяющего госоргана о проведении инспектирования, если у них нет заключения о соответствии необходимым требованиям.

Также проект наделяет Минздрав новыми полномочиями. Ведомство сможет приостанавливать применение лекарств, если они причинили или могут причинить вред жизни и здоровью людей. Такую информацию в ведомство будет передавать проверяющий орган, пишет РИА Нововсти.

По мнению кабмина, документ сократит сроки доступа лекарств на рынок и будет способствовать развитию контрактного производства лекарств в России.