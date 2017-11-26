Япония надеется отправить своих астронавтов на Луну

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Япония надеется получить возможность в 2020-х годах отправлять своих астронавтов на поверхность Луны в составе пилотируемых миссий благодаря вероятному участию в международной программе по строительству модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите.

В случае участия в международном проекте Япония могла бы предложить содействие в создании кораблей для высадки на поверхность Луны, а также предоставить наработки японских специалистов в области очистки воды и воздуха или технологические решения стыковки транспортных космических кораблей.

NASA и ее партнеры в лице ведущих космических агентств планируют начать строительство модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите в начале 2020-х годов. Станция станет новым амбициозным международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли, пишет РИА Нововсти.