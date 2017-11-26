up

26.11.2017 воскресенье

EUR 69.3309

USD 58.5318

В Тюмени -13..-15 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские кадеты присоединились к написанию географического диктанта

12:21 26 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

400 кадет, а также педагоги Тюменского президентского кадетского училища, принимают участие во Всероссийском географическом диктанте. Мероприятие стартовало 26 ноября в 12 часов одновременно по всей стране.

С предложением о проведении географического диктанта на XV съезде Русского географического общества выступил председатель попечительского совета общества, президент Российской Федерации Владимир Путин. За несколько лет акция получила широкую поддержку федеральных СМИ, высших учебных заведений и общественности России. В число региональных площадок вошли музеи, лицеи и школы практически во всех регионах страны.

Цель акции - оценка уровня географической грамотности населения страны. Оргкомитет Всероссийского географического диктанта возглавляет президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Владимир Путин , Тюменское президентское кадетское училище , Российское географическое общество , диктант , Сергей Шойгу

Последние новости

12:51 Фильм "Нелюбовь" стал лучшим на Неделе российского кино в Лондоне
12:21 Тюменские кадеты присоединились к написанию географического диктанта Фото
11:42 Курс биткоина достиг исторического максимума
11:00 Сто тринадцать лет назад русские войска отразили общий штурм Порт-Артура
10:14 Тбилиси готовится к детскому "Евровидению-2017"
09:31 Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери
09:01 Тюменцев поблагодарили за участие в субботниках
08:44 В "Медицинском городе" внедряют новые методы диагностики
08:01 Как оспорить кадастровую стоимость, расскажет Росреестр
07:42 Мама двенадцати детей поделилась секретом семейного счастья
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Юрий Конев: чтобы продавать тюменское, нужно создать собственную логистику

Политика

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Сергей Корепанов: областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность

Тюменская областная дума приняла бюджет региона на 2018 год

Экономика

Курс биткоина достиг исторического максимума

В Тюмени будут развиваться сфера услуг и цифровые технологии, пообещал Александр Моор

Тюменская птицефабрика вложит в расширение производства более миллиарда рублей

Общество

Фильм "Нелюбовь" стал лучшим на Неделе российского кино в Лондоне

Тюменские кадеты присоединились к написанию географического диктанта

Сто тринадцать лет назад русские войска отразили общий штурм Порт-Артура

Спорт

Стартовал фестиваль единоборств "Тюменский характер"

Тюменские биатлонисты выступят на Кубке мира

"Тюменский легион" прервал серию поражений

Происшествия

Под Казанью задержали подозреваемого в надругательстве над юной екатеринбурженкой

Ялуторовчанка перевела деньги мошеннику за освобождение внука от уголовной ответственности

На Иртыше мужчина провалился под лед

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+