Тюменские кадеты присоединились к написанию географического диктанта

Фото ИА "Тюменская линия"

400 кадет, а также педагоги Тюменского президентского кадетского училища, принимают участие во Всероссийском географическом диктанте. Мероприятие стартовало 26 ноября в 12 часов одновременно по всей стране.

С предложением о проведении географического диктанта на XV съезде Русского географического общества выступил председатель попечительского совета общества, президент Российской Федерации Владимир Путин. За несколько лет акция получила широкую поддержку федеральных СМИ, высших учебных заведений и общественности России. В число региональных площадок вошли музеи, лицеи и школы практически во всех регионах страны.

Цель акции - оценка уровня географической грамотности населения страны. Оргкомитет Всероссийского географического диктанта возглавляет президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу.