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У регионов будет год на реализацию проектов поддержки малого и среднего бизнеса

10:51 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Федеральные субсидии на реализацию региональных проектов предпринимательства могут поступить в регионы уже с начала 2018 года. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев на VII Всероссийской конференции "Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов МСП" в Челябинске.

По словам Олега Фомичева, распределение субсидий по субъектам РФ уже включено в приложение к федеральному бюджету на 2018 — 2020 годы. "Если до конца этого года мы успеем согласовать с Минфином нашу ведомственную нормативку и заключить соглашения с регионами, то можем начать распределять деньги уже с начала 2018 года. Не помню такого, чтобы у субъектов был полный год на то, чтобы полноценно реализовывать свои проекты. Обычно деньги начинали поступать в конце лета или даже в начале осени. Это дает нам определенную надежду, что даже в условиях сокращения финансирования нам удастся гораздо более эффективно его задействовать", — отметил Фомичев.

Напомним, согласно проекту бюджета на 2018—2020 годы финансирование подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" в 2018 году снизится до 3,3 млрд рублей с нынешних 7,5 млрд рублей. Ранее "Опора России" предупреждала, что урезание подпрограммы приведет к заморозке начатых мероприятий.

VII Всероссийская конференция "Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" проходила 23-25 ноября в Челябинске. На Южный Урал, как сообщает сетевое издание "Южноуральская панорама Онлайн", приехали более 400 бизнесменов из 84 регионов страны. На ней обсуждались проблемы начинающих бизнесменов и вопросы поддержки предпринимательства.

Участники конференции выдвинули идею создания единого портала, на котором доступным языком будет рассказано о различных формах господдержки МСП.

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Теги: Олег Фомичев , господдержка , малый и средний бизнес

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