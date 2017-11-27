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Тоболяки спасли лебедя

11:24 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тоболяки спасли лебедя. Фото: группа ВК "Тобольск Мероприятный"

Операция по спасению лебедя в районе села Малозоркольцево Тобольского района прошла успешно. Сотрудник управления магистральных нефтепроводов Алексей Сычёв, старший инспектор ФГКУ 8 ОФПС по Тюменской области Вячеслав Терехов, его дочь Вика и супруга Алена вызволили лебедя из полыньи на реке Аремзянке.

Информация о том, что птица не улетела с сородичами на юг, появилась в социальных сетях в выходные. В группе ВК шел поиск добровольцев, которые смогут вызволить птицу. Тоболяки несколько раз выезжали к плотине, чтоб оценить состояние птицы. На призыв о помощи откликнулись ветеринарные клиники города "ЗооМир" и "Айболит".

После того, как Алексей Сычёв и Вячеслав Терехов вызволили птицу, она была доставлена к ветеринарам. По результатам обследования, у лебедя нет огнестрельных ранений и переломов, но птица обессилена. В ближайшее время будет проведен  консилиум. Сейчас птица на передержке.

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Тоболяки спасли лебедя. Фото: группа ВК "Тобольск Мероприятный"
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Всю подробную информацию о состоянии лебедя можно найти в сообществе "Тобольск МероПриятный".

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Теги: Тобольский район

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