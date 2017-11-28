Аллея снеговиков появится в Ханты-Мансийске
t-l.ru
Десятки сказочных персонажей из снега построят в парке Бориса Лосева в рамках проекта "Ханты-Мансийск - новогодняя столица России 2017-2018". Массовая акция-конкурс "Мой снеговик" на создание лучшей скульптуры стартует 10 декабря.
Организаторы предлагают всем желающим собрать команду из пяти человек и подать заявку в Центр развития творчества детей и юношества по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Краснопартизанская, 2 либо по электронной почте: centr-hm@yandex.ru.
Главные номинации конкурса:
- "Семейка снеговиков": снежные скульптуры, состоящие из двух и более фигур;
- "Снеговик-герой": снеговики, представленные в образе героев сказок, фильмов, мультфильмов;
- "Динамичный снеговик": скульптуры снеговиков в движении - сидячих, стоячих, танцующих и т. д.;
- "Югорский снеговик": скульптуры с символикой проекта "Ханты-Мансийск - новогодняя столица России 2017-2018".
Независимое компетентное жюри конкурса оценит оригинальность идеи, сложность технического воплощения, цветовое оформление и завершенность образа. Победителей ждут потрясающие призы. Награждение состоится 23 декабря, в рамках церемонии открытия новогодней площадки "Резиденция елки" в КВЦ "Югра-Экспо".
Положение и форма заявки на конкурс
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