Тюменский водитель попался с крупной партией наркотиков

Тюменский водитель попался с крупной партией наркотиков. Фото: УМВД по Тюмени

Более 20 гр амфетамина изъяли сотрудники полиции у тюменского водителя.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, утром на ул. Московский тракт сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки документов. Молодой человек заметно занервничал, сотрудники полиции приняли решение его досмотреть. В кармане куртки стражи правопорядка обнаружили и изъяли 38 свертков с амфетамином общей массой более 20 граммов.

В ходе обыска автомобиля полицейские обнаружили на заднем сиденьи еще два пакетика с наркотическим веществом, весы, фасовочный материал и изоленту.

Безработный 28-летний тюменец задержан. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.