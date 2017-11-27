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Тюменские хоккеисты примут "Челмет"

14:09 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" проведет домашний матч чемпионата Высшей хоккейной лиги с "Челметом" из Челябинска 27 ноября.

В этой встрече состоится дебют нового тренерского триумвирата сибирской дружины во главе с Андреем Кирдяшовым. Помогать ему будут Дмитрий Андреев и Рашит Галимжанов. Положение обеих команд в турнирной таблице отнюдь не блестящее. Рубиновцы, набрав 35 очков, занимают 18 место. Уральская команда, в активе которой 30 баллов, располагается на 23 строчке. Полторы недели назад они встречались в Челябинске. В напряженном противостоянии успех в овертайме праздновали хозяева – 2:1. Автором гола сибиряков стал защитник Ильдар Валеев. Затем в трех гостевых матчах тюменцы пополнили свой багаж двумя очками. Что касается представителей Челябинска, то они добыли в последующих играх домашней серии один балл, сообщает пресс-служба ХК "Рубин". 

Поединком в Тюмени "Челмет" откроет программу гостевого турне из четырех встреч. Также он встретится с "Зауральем", карагандинской "Сарыаркой" и усть-каменогорским "Торпедо". Тренерский штаб взял в поездку 27 игроков. Челметовцы выиграли пять из двенадцати гостевых матчей. Причем, только три в основное время. Процент реализации ими большинства составляет 19,8.

Под эгидой ВХЛ команды провели 24 матча. В шестнадцати из них победу праздновал "Рубин". Разница заброшенных шайб также в пользу сибиряков (68-44). Лед Дворца спорта часто оказывался для гостей из Челябинска скользким. Десять из двенадцати встреч команд в Тюмени завершились в пользу хозяев. Самый результативный матч в регулярных чемпионатах ВХЛ состоялся в сезоне 2013/2014 в столице Южного Урала и завершился убедительной викторией сибиряков (7:1). В прошлом сезоне соперники встречались в Тюмени 17 февраля и тогда победил "Рубин" (4:0).

Поединок во Дворце спорта начнется в 19 часов.

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Теги: хоккей , ХК Рубин , ВХЛ

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