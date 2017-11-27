up

27.11.2017 понедельник

EUR 69.3309

USD 58.5318

В Тюмени -9..-11 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Назначен новый главный тренер "Рубина" и его команда

12:52 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

Главным тренером хоккейного клуба "Рубин" стал Андрей Кирдяшов. Этот 51-летний специалист хорошо известен широкому кругу любителей ледовой игры.

Андрей Павлович родился в Лениногорске. Его первой взрослой командой стал альметьевский "Спутник", однако, так сложилось, что подававший надежды игрок получил травму и был вынужден прекратить выступления. Однако с мечтой реализоваться в любимом деле Кирдяшов не расстался и стал тренером. Он возглавлял лениногорский "Нефтяник". Также в его послужном списке значатся орский "Южный Урал", московские "Крылья Советов", карагандинская "Сарыарка", "Спутник" из Нижнего Тагила.

Не раз он приезжал в Тюмень со своими командами. В одном из сезонов руководимая им "Сарыарка" одержала 23 победы подряд в чемпионате ВХЛ. Памятная и предыдущая регулярка в высшей лиге, когда ведомый Кирдяшовым "Спутник" также выдал впечатляющую победную серию. К слову, в Нижнем Тагиле в штаб Кирдяшова входил Дмитрий Андреев, который руководил "Рубином" в этом сезоне в период отсутствия Владислава Хромых и после его отставки. Он же останется в штабе сибиряков.

Кроме того, помогать Кирдяшову будет Рашит Галимжанов, который вернулся в клуб, где много лет трудился наставником молодежной дружины.

Отметим, что в случае необходимости к работе с вратарской бригадой "Рубина" будет подключаться Антон Огородников. Он сейчас занимается с юными голкиперами в спортивной школе клуба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Андрей Кирдяшов , хоккей , ХК Рубин , ВХЛ

Последние новости

12:52 Назначен новый главный тренер "Рубина" и его команда
12:41 Тюменский водитель попался с крупной партией наркотиков
12:30 Представительница ЮАР завоевала титул "Мисс Вселенная"
12:19 Сургутянка покончила с собой в отделе полиции
12:08 Погорельцам из Голышмановского района помогли всем миром
11:57 Предметы быта мордовского народа бережно собирают в Калиновском музее
11:46 Взаимодействие бизнеса Тюмени и Армении станет еще активнее
11:35 Вечерняя школа предпринимателя пройдет в шести муниципалитетах области
11:24 Тоболяки спасли лебедя Фото
11:13 Тюменца отправили в колонию за повторную пьяную езду
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Юрий Конев: чтобы продавать тюменское, нужно создать собственную логистику

Политика

Тюменские единороссы приглашают граждан на приемы

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Сергей Корепанов: областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность

Экономика

Погорельцам из Голышмановского района помогли всем миром

В Тюменской области действует новая программа поддержки бизнеса

Курс биткоина достиг исторического максимума

Общество

Представительница ЮАР завоевала титул "Мисс Вселенная"

Предметы быта мордовского народа бережно собирают в Калиновском музее

Взаимодействие бизнеса Тюмени и Армении станет еще активнее

Спорт

Назначен новый главный тренер "Рубина" и его команда

Тюменский боксер поборется за кубок в Санкт-Петербурге

Соревнования по лыжным гонкам откроют в Тюмени новый сезон

Происшествия

Тюменский водитель попался с крупной партией наркотиков

Сургутянка покончила с собой в отделе полиции

Тюменца отправили в колонию за повторную пьяную езду
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+