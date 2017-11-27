Назначен новый главный тренер "Рубина" и его команда

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Главным тренером хоккейного клуба "Рубин" стал Андрей Кирдяшов. Этот 51-летний специалист хорошо известен широкому кругу любителей ледовой игры.

Андрей Павлович родился в Лениногорске. Его первой взрослой командой стал альметьевский "Спутник", однако, так сложилось, что подававший надежды игрок получил травму и был вынужден прекратить выступления. Однако с мечтой реализоваться в любимом деле Кирдяшов не расстался и стал тренером. Он возглавлял лениногорский "Нефтяник". Также в его послужном списке значатся орский "Южный Урал", московские "Крылья Советов", карагандинская "Сарыарка", "Спутник" из Нижнего Тагила.

Не раз он приезжал в Тюмень со своими командами. В одном из сезонов руководимая им "Сарыарка" одержала 23 победы подряд в чемпионате ВХЛ. Памятная и предыдущая регулярка в высшей лиге, когда ведомый Кирдяшовым "Спутник" также выдал впечатляющую победную серию. К слову, в Нижнем Тагиле в штаб Кирдяшова входил Дмитрий Андреев, который руководил "Рубином" в этом сезоне в период отсутствия Владислава Хромых и после его отставки. Он же останется в штабе сибиряков.

Кроме того, помогать Кирдяшову будет Рашит Галимжанов, который вернулся в клуб, где много лет трудился наставником молодежной дружины.

Отметим, что в случае необходимости к работе с вратарской бригадой "Рубина" будет подключаться Антон Огородников. Он сейчас занимается с юными голкиперами в спортивной школе клуба.