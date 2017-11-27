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Театр наций показал тюменцам оригинальный "Метод Грёнхольма"

14:31 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Театр наций показал тюменцам оригинальный "Метод Грёнхольма". Фото ИА "Тюменская линия"

Оригинальную постановку "Метод Грёнхольма" Государственного театра наций высоко оценили тюменские театралы в филармонии. Гастроли москвичей организовала компания СИБУР по программе "Формула хороших дел".

"Давно не получала такого удовольствия в театре. От начала и до конца настолько захватывали история, эмоциональное напряжение, которому ты веришь: на сцене все как в жизни. Все актеры играли шикарно", - отозвалась о спектакле зрительница Ирина Провалова.

Театралам Тюмени спектакль по пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана знакома уже около семи лет. "Метод Грёнхольма" есть в репертуаре областного театра драмы: "Это усложняет нашу задачу - у зрителей отсутствует детективная интрига и они следят уже за другим - будет смотреть, как играют московские артисты", - отметил перед показом заслуженный артист России, актер театра наций Игорь Гордин.

Переживания его были напрасными. Если с детективной интригой тюменские театралы были знакомы, то московская подача была изюминкой вечера. Зрители делились впечатлениями после спектакля, склоняясь к единому мнению - поразила очень сильная игра актеров. Дополнила впечатление и неповторимая сценография спектакля. Темную "коробку" офисной комнаты дополнили внушительным атмосферным реквизитом - огромная формалиновая акула нависла над головами участников собеседования.

В спектакле заняты Игорь Гордин, Максим Линников, Анна Зацева, а главную роль исполняет заслуженный артист России Сергей Чонишвили. В его трактовке ключевой монолог кандидата на должность звучал особенно проникновенно: "Ведь он говорил всю правду, как в жизни. Мать умерла и как в семье сложилось - так часто случается в судьбах людей, и это сказывается на работе. А на работе нельзя выдавать личное", - поделилась впечатлениями зрительница Марина Разова.

Сергей Чонишвили объясняет успех постановки тем, что в спектакле правильно определен состав и налажено взаимодействие внутри маленького коллектива: "Не секрет, что театр наций - это сбор определенных людей под конкретный проект. Видимо, поэтому постановка по сей день остается интересной", - считает актер.

Театр наций был первым в России, который дал "Метод Грёнхольма". Постановкой занимался болгарский режиссер Явор Гырдев. Год у театра наций были эксклюзивные права на показ. Затем тюменский драмтеатр купил лицензию на спектакль и стал вторым России, поставившим "Метод Грёнхольма" с трехгодичным исключительным правом гастролей по Уралу.

Сегодня "Метод Грёнхольма" есть в репертуаре театров почти в каждом городе России. Постановка театра наций продолжает гастрольный тур. "Любые гастроли - это всегда подпитка. С этим спектаклем мы проехали достаточно много городов присутствия компании СИБУР. Месяц назад были с ним в Дзержинске", - рассказал Игорь Гордин.

Два года назад СИБУР привозил эту постановку москвичей в Тобольск. Как сказала главный эксперт компании "СИБУР Тобольск" Елена Бельская, экономика не может развиваться в отрыве от искусства и общества в целом - потому промышленная компания продолжает гастрольную программу с институтами культуры России по программе "Формула хороших дел". "Мы будем привозить в города присутствия СИБУРа другие проекты. Такие мероприятия становятся сюрпризами для жителей, секреты раскрывать не буду", - сказала она.

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Театр наций показал тюменцам оригинальный "Метод Грёнхольма". Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

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Теги: Тюменская филармония , спектакль , театр , Тюменское концертно-театральное объединение

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