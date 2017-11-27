Юные инспекторы движения собрались на слет

t-l.ru

ХIII областной слет юных инспекторов движения откроется в детском центре "Ребячья республика" 28 ноября. В нем примут участие 26 команд из всех муниципальных образований региона.

Как сообщили организаторы, для ребят и взрослых запланированы мастер-классы по проведению работы в социальных сетях, фотомастерству, изготовлению социальных роликов, умению общаться, мастерству публичных выступлений, первой помощи пострадавшим в ДТП.

Юные инспекторы движения проводят пропагандистские мероприятия в городах и районах Тюменской области: акции, соревнования, рейды на дороге, выступления в детских садах и школах.

Ежегодно лучшие юные инспекторы области принимают участие в профильных сменах во Всероссийских детских центрах "Смена", "Орленок" и "Океан", в Межгосударственных слетах ЮИД. В области действуют 390 отрядов ЮИД, в которых занимаются более 4 тыс. 500 детей и подростков.