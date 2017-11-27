Астрономическая неделя в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Ясная и прохладная погода даст возможность понаблюдать за астрономическими объектами в Тюмени с 27 ноября по 3 декабря.

По данным Аstronet, в это время будут видны все планеты Солнечной системы, яркие астероиды и метеорные потоки. На фоне вечерней зари можно увидеть Меркурий. Он перемещается в одном направлении с Солнцем, а в конце недели сменит движение на попятное. Искать его нужно низко над юго-западным горизонтом до 17 часов.

Также вечером можно понаблюдать за Сатурном. Окольцованная планета тоже находится над юго-западным горизонтом и движется в одном направлении с Солнцем. В это время года Сатурн не поднимается высоко, поэтому вид его может быть размытым из-за атмосферных потоков. За горизонтом Сатурн скрывается в 17 часов 30 минут.

Ночью на небе можно найти самые дальние планеты Солнечной Системы – Уран и Нептун. Расстояние до них настолько велико, что наблюдать объекты можно только вооруженным глазом. Уран восходит днем и сохраняет видимость почти до 5 часов, Нептун – до полуночи.

Ранним утром можно увидеть сразу три планеты – Марс, Венеру и Юпитер. Первая восходит над юго-восточным горизонтом в 4 часа 30 минут. В телескоп можно рассмотреть яркий красный диск планеты при условии, если атмосферные потоки не размоют его вид.

Чуть позже – около 6 часов – восходит Юпитер. Самая крупная планета солнечной системы хорошо видна невооруженным глазом – это самая яркая точка на небе в это время суток. Искать Юпитер нужно около созвездия Весов.

Позже всех восходит Венера – около 7 часов 40 минут. Это тоже достаточно яркая точка, доступная для наблюдений даже после восхода Солнца. Она тоже движется по созвездию Весов в сторону Скорпиона в одном направлении с Солнцем.

Из комет на неделе доступна для наблюдений C/2017 O1 (ASASSN1) в созвездии Цефея. Среди астероидов можно найти Цереру в созвездии Льва, Палладу в Печи и Ириду в Овне. Из основных метеорных потоков в конце ноября-начале декабря наиболее активны альфа Моноцеротиды, Пуппиды-Велиды и Леониды.

Евгения Шевцова