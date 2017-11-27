В Тюмени появится новый арт-объект

t-l.ru

Арт-объект, посвященный региональному чемпионату "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), откроется в Тюмени в техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63) 28 ноября.

По словам организаторов, арт-объект представляет собой конструкцию размером 2,75 на 2 метра, напоминающую детские счеты. На ней закреплены 34 куба с изображением символики чемпионата, а также названием каждой компетенции. Презентация арт-объекта пройдет в формате викторины, в которой примут участие студенты техникума и школьники. Собравшиеся ответят на вопросы о каждой из представленных компетенций, а также смогут узнать интересные факты из истории движения WorldSkills Russia.

Напомним, открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область-2018 состоится в Тюмени 4-8 декабря. В течение трех дней участники чемпионата будут соревноваться в ремонте автомобилей, поварском деле, сварочном мастерстве, умении создавать вкусную выпечку, делать прически и десяткам других дел. Это мероприятие привлекает тысячи людей, заинтересованных в уровне подготовки молодых специалистов региона. И всегда проходит на высоком организационном уровне.

Более подробную информацию можно узнать на странице мероприятия.