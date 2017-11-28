Тюменские семьи ждет новогодний квест на двухэтажном автобусе

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение vk.com

Отправиться в новогоднюю экскурсию-квест на двухэтажном автобусе приглашают жителей и гостей Тюмени.

Главной темой новогоднего путешествия станет история Тюмени - от уездного, мастерового городка к современному городу. Участникам экскурсии предстоит помочь Деду Морозу собрать новогоднюю открытку. В программе мероприятия – веселые конкурсы и приятные сюрпризы. Экскурсии состоятся 16, 23 и 24 декабря в 10 часов и в 13 часов, сообщили в пресс-службе тюменского музейного комплекса.

Кроме того, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 декабря горожане смогут совершить вечернее путешествие на двухэтажном автобусе. Экскурсии "Твоих огней очарованье" стартуют в 20 часов, 21 час и 22 часа.

Предварительная запись и бронирование билетов по телефону: 45-35-90.