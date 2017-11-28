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Выставка вещей из СССР открылась в Тобольске

13:10 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Выставка советского промышленного дизайна открылась в Тобольском драматическом театре им. Ершова 28 ноября.

Экспонаты были предоставлены горожанами и отобраны комиссией на конкурсной основе. Среди ярких образцов советского дизайна 1960-1980 годов – детские игрушки, оптические приборы, бытовая техника. Посетители смогут увидеть знаменитые фотоаппараты ФЭД и "Зоркий", выпускавшиеся Красногорским механическим заводом С.А. Зверева; пылесос "Сатурн", форма которого характерна для 1960-х – времени запуска первых космических спутников; журналы "Кругозор", над обложками которых работали лучшие художники Советского Союза, а в каждом номере была пластинка с записью классической и современной музыки, сообщает Тобольская промышленная площадка.

фото Тобольской промплощадки

Как рассказала директор по развитию Московского музея дизайна Ольга Дружинина, выставка советского дизайна в Тобольске – это итог конкурса в рамках проекта "История российского дизайна 1917-2017". "Участниками конкурса, который мы проводили впервые, стали многие жители города. Жюри проводило строгий отбор; мы хотели, чтобы экспозиция была разнообразной и представляла лучшие, "классические" образцы советского дизайна 1960-1980-х годов. Эта выставка собрана горожанами, из их личных вещей, а значит, будет близкой и интересной каждому", - считает она. 

Выставку промышленного дизайна проводят в Тобольске впервые.

Участник конкурса Татьяна Прозорова подчеркнула, что ей приятно, что вещи, памятные для ее семьи, но годами хранившееся в шкафах, теперь участвуют в городской выставке. "Я надеюсь, те люди, которые придут и увидят их, смогут ненадолго погрузиться в то далекое и счастливое время", - сказала она.

фото Тобольской промплощадки

Отметим, что проект Московского музея дизайна "История российского дизайна 1917-2017" был реализован осенью 2017 года в экспериментальном пространстве для творчества и общения АртЛаб при поддержке компании СИБУР.

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Теги: промышленный дизайн , Тобольск , выставка

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