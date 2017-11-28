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Тюменцы предпочитают электронные услуги

13:32 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменцы предпочитают электронные услуги/www.nalog.ru

В 11 раз, до 71 тысячи, выросло количество электронных обращений, направленных тюменскими автовладельцами в ГИБДД области в 2017 году. В 2016 году их было не больше шести тысяч.  

О росте популярности электронных услуг сообщил журналистам заместитель начальника УГИБДД России по Тюменской области Александр Селюнин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия". Встреча была посвящена предварительным итогам предоставления УМВД России государственных услуг населению региона.   

За 10 месяцев 2017 года регистрационно-экзаменационные подразделения области предоставили 159 тыс. услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Число обращений в электронном виде составило около 45%.

В 2017 году во всех подразделениях Госавтоинспекции открыты пункты регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользователей на Едином портале госуслуг. Посетители могут получить разъяснения и помощь у консультантов, работающих в зале ожидания. По данным ГИБДД, на портале ежемесячно регистрируются до 750 человек.  

"Регистрация и выдача водительских удостоверений проводится в девяти районах Тюменской области, а также в Тюмени на улице 50 лет Октября, 63 и на Московском тракте. С учетом замечаний и пожеланий горожан, пересмотрена работа подразделений. Так, на Московском тракте ведется прием по вторникам, четвергам и субботам по обращению граждан с сайта Госуслуг. В порядке живой очереди прием проводится по средам и пятницам. Но и тем, кто пришел не в "свой" день, в приеме не отказывают", - пояснил Александр Селюнин.  

Он также напомнил о возможности обмена водительских удостоверений в МФЦ. Ею воспользовались 3,5 тыс. жителей области.

Итоги работы подвел начальник отделения по контролю по контролю в сфере легального оборота наркотиков Дмитрий Шагабутдинов. Подразделение работает с юридическими лицами, которые осуществляют оборот наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров. В частности, сотрудники отделения дают заключения о судимости работников, имеющих доступ к таким веществам. С начала 2017 года выдано почти 300 заключений на 4,5 тыс. человек.    

Самой популярной услугой Информационного центра УМВД России по Тюменской области является выдача справок о наличии или отсутствии судимости. С начала 2017 года их получили более 70 тыс. человек. Сюда обращаются за получением апостиля, архивными справками, которые хранятся в подразделениях УМВД, а также справками о реабилитации жертв политических репрессий, о наличии или отсутствии административного наказания за потребление наркотиков или психотропных веществ.  Заявление можно подать в электронном виде.

"Это комфортный способ обращения, который позволяет без труда получить необходимую справку. Если она нужна неоднократно, в личном кабинете можно сохранить черновик заявления", - отметила заместитель начальника Информационного центра УМВД России по Тюменской области Юлия Бабанова.

604 тыс. услуг с начала 2017 года оказали подразделения по вопросам миграции. 146 тыс. граждан поставлены на миграционный учет, выдано более 5 тыс. виз, более 3,5 тыс. приглашений иностранцам. Оформлено почти 16 тыс. трудовых патентов, это на 5% больше, чем в 2016 году.

Гражданам России выдано 61 тыс. общегражданских паспортов и более 40 тыс. загранпаспортов. 

Заместитель начальника УВМ УМВД России по Тюменской области Светлана Завьялова отметила, что часть услуг доступны в МФЦ. 

"С 2017 года возможна не только подача заявления через оператора МФЦ, но и получение госуслуги. Доступным способом является и подача заявления в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг. Через портал можно получить адресно-справочную информацию для физических лиц, паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, здесь же производится выдача приглашения на въезд иностранным гражданам в Россию", - сказала она. 

Светлана Завьялова напомнила, что одним из преимуществ электронного способа получения услуги является возможность получить скидку на оплату госпошлины в размере 30%.  

      

Татьяна Ковалева

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Теги: паспорт , загранпаспорт , миграция , Госавтоинспекция , МФЦ

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