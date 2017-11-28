Жителя Нового Уренгоя осудят за убийство хозяйки кафе

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Мужчину, обвиняемого в убийстве хозяйки кафе, осудят в Новом Уренгое.

В сентябре 2017 года к сотрудникам полиции на посту ОМВД России по муниципалитету подошел 37-летний мужчина, державший в руке нож. Он сообщил полицейским, что только что в ходе ссоры нанес удар ножом хозяйке кафе "Караван". Тело 59-летней женщины с колото-резаными ранами в области шеи было обнаружено на площадке перед входом в кафе.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину полностью признал и способствовал следствию в раскрытии и расследовании преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает ИА "Север Пресс".