История про тобольского лебедя может получить романтическое продолжение

Пара лебедей в Надыме, фото из группы "Тобольск МероПриятный" Вконтакте

Спасенный в Тобольске лебедь может обрести потерянную пару. Такое предположение высказали пользователи в группе "Тобольск МероПриятный" Вконтакте.

Одна из них написала, что до середины ноября на озере в Надыме жила пара лебедей. Самка улететь не смогла, и самец остался с ней. Когда начались морозы, самку удалось поймать, а самец встал на крыло и не дался. После он несколько дней прилетал на озеро, но потом пропал. Возможно, именно он оказался на полынье в Тобольске. По словам очевидцев, сходство с надымским лебедем есть: бледный цвет носа, форма ноздрей и темные перья на голове.

"Возможно, это наш лебедь, а значит, пару надо воссоединить! Самка сейчас в Кургане", - пишет пользователь сети.

"Чудеса случаются, когда искренне в них веришь! И люди добрые есть! Пожалуйста, отправьте лебедя к нашей лебедушке (в Курганский заповедник)! Очень верю в чудо! И хотелось бы увидеть эту встречу", - комментируют историю в группе.

Напомним, история о спасенном лебеде всколыхнула Тобольск. Сейчас птица находится на передержке, состояние ее слабое, но постепенно улучшается. Дальнейшую судьбу лебедя решают орнитологи.

Евгения Шевцова