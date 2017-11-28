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"Снежные барсы" взяли реванш в Тюмени

17:32 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
legion.rubinhockey.ru

"Тюменский легион" проиграл дома "Снежным барсам" из Астаны со счетом 3:8. Гости взяли реванш за поражение днем ранее.

Пресс-служба сибирского клуба сообщает, что начало встречи не предвещало хозяевам беды. В первом периоде они демонстрировали вполне бодрый хоккей, да и вратарь Павел Гущин знал свое дело. На 19-й минуте легион открыл счет – отличился Максим Кирилов. В атаке также приняли участие Андрей Тимофеев и Александр Дзедаев. Первый тревожный звонок для тюменцев раздался в начале следующего отрезка, когда голевой бросок произвел барс Сергей Мельников. Возможно, подопечные Владимира Гусева призадумались бы крепче, не выведи их через минуту Никита Плёнкин вперед – 2:1.

Нападающий проявил расторопность на пятачке. До перерыва зрители увидели еще пять голевых атак и, к сожалению, все они были организованы "Снежными барсами". Сначала дважды подряд отличился Азиз Сейтанов, затем шайбы забросили Егор Ярошенко и Батырлан Муратов. После этого Гущина на последнем рубеже сменил Александр Колесов, но и он вскоре капитулировал – точен был Олег Бойко.

Третий период ознаменовался драками и большим количеством удалений. На двоих команды нахватали 66 штрафных минут. Однако вспышка грубости возникла на флажке встречи. Между тем, в середине отрезка гости дважды реализовали большинство - успеха добились Артём Бакушин и Максим Мухаметов. Это заставило тренерский штаб легиона вернуть в игру Гущина. Больше он не пропустил. А вот хозяевам на 58-й минуте удалось пробить оборону "барсов". Гол на свой счет записал Михаил Сусликов.

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Теги: МХЛ , хоккей , Тюменский легион

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