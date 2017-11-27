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Молодежка: тюменцы одолели "Снежных барсов"

14:42 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
legion.rubinhockey.ru

Результативную победу одержал в чемпионате Молодежной хоккейной лиги "Тюменский легион". На домашнем льду подопечные Владимира Гусева одолели "Снежных барсов" из Астаны – 6:4.

Путь к победе над достаточно статусным соперником у хозяев пролегал через тернии. Начали они встречу за здравие, едва ли не в первой же атаке открыв счет. Стремительную комбинацию завершил Григорий Воробьев. Ассистировали ему Тимофей Филиппов и Эдуард Чекмарёв. Однако мастеровитые посланцы столицы Казахстана достали свои козыри из рукавов. Уже к восемнадцатой минуте они вели с вполне комфортным преимуществом – 3:1. Отличились Сергей Мельников, реализовавший буллит Батырлан Муратов и Артём Бакушин. За первый период хозяева нанесли семь бросков в створ ворот, гости – тринадцать.

В начале следующего отрезка отставание сибиряков сократил Чекмарёв, застав врасплох голкипера Дениса Каратаева. Однако вскоре гости "огрызнулись" голевой атакой, завершенной Кириллом Балдиным. Наверное, он и подумать не мог, что исполнил лебединую песню барсов. В дальнейшем успеха добивались только игроки легиона. На 26-й минуте Воробьёв и Никита Плёнкин вывели на бросок Чекмарёва, который не промахнулся. На экваторе матча мощным "выстрелом" поразил цель Егор Брютов, отличившийся с передач Чекмарёва и Филиппова. Ближе к перерыву в ворота казахстанцев был назначен буллит и лучший снайпер тюменской команды Александр Дзедаев мастерски его реализовал.

В заключительном периоде по воротам Павла Гущина, сменившего на 18-й минуте Максима Марчука, посланцы Астаны нанесли десять бросков, с которыми голкипер хозяев справился. А вот легионеры отгрузили соперникам шестую шайбу, проведя хрестоматийную комбинацию. Ювелирным по исполнению броском ее завершил Евгений Волков. Баллы за передачи заработали Виктор Жгуров и Дзедаев.

Теперь 27 ноября "Тюменский легион" и "Снежные барсы" вновь пересекутся на площадке Дворца спорта. Встреча начнется в 13 часов. 

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Теги: хоккей , МХЛ , Тюменский легион

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