Тюменские экологи подвели итоги Года особо охраняемых природных территорий

Фото ИА "Тюменская линия"

96 региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и два федеральных заказника действует в Тюменской области. Всего они занимают около 900 тыс. гектаров – 5,6% площади региона.

Такие данные привела начальник управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области Ольга Петрова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Из всех ООПТ 59 занимают памятники природы, 36 – региональные заказники и один полигон экологического мониторинга. По каждой территории определен строгий порядок пользования: некоторые предназначены для развития регионального экотуризма, а по некоторым нельзя даже проезжать или проходить. В любом случае на особо охраняемой природной территории нельзя влиять на природное разнообразие и менять ее экоструктуру.

Чтобы обратить внимание на проблемы особо охраняемых природных территорий, в России учрежден Год ООПТ. В федеральный план Года вошли два тюменских мероприятия: день ООПТ и экологическая конференция.

"Мы решили, что День особо охраняемых природных территорий – это слишком мало, и провели целый месячник ООПТ. За это время провели субботники в шести заказниках и 20 памятниках природы, в них поучаствовали более тысячи человек. Особые усилия направили на пропаганду: провели лекции в школах. Дети встретили их с большим интересом, а преподаватели высказали пожелания сделать такие циклы постоянными", - рассказала Ольга Петрова.

Новые проблемы экологии и особо охраняемых природных территорий открыла и экологическая конференция. Она состоялась в июле 2017 и привлекла ученых, экологов, представителей органов власти, общественников из Тюменской, Пермской, Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Среди актуальных вопросов оказалась охрана выявленных в регионе редких видов птиц, ранее считавшихся исчезнувшими. Также участники конференции рассмотрели особенности биоразнообразия Уральского округа и эффективные методы для их сохранения и защиты.

Активно поработали в Год особо охраняемых природных территорий и предприятия региона. Например, сотрудники РН-Уватнефтегаза вместе со школьниками высадили кедры и липы в парке им. Юрия Гагарина, энергетики, подразделения Газпрома и Сибнефтепровода навели порядок на трассах под ЛЭП и трубопроводы, которые проходят по территориям природных памятников и заказников, Запсибнефтехим поддержал изучение биоразнообразия заказника Абалакский.

Включились в работу и муниципалитеты, здесь также прошли лектории на тему особо охраняемых природных территорий, организованы выставки и информационные стенды.

"На этом работа с особо охраняемыми природными территориями не завершается. 2018 год будет юбилейным для многих памятников природы и заказников. Поэтому мы планируем не менее насыщенную программу на следующий год, в том числе курс лекций для студентов и пресс-тур для журналистов", – отметила Ольга Петрова.

Евгения Шевцова