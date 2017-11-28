Подтверждено право россиян снимать полицейских на камеру

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Инспектор ДПС не может запретить водителю видеосъемку. Об этом сказано в письме за подписью начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова. Ранее из административного регламента ГИБДД исключили норму о том, что полицейский не должен препятствовать съемке, и это вызвало общественный резонанс.

Как передают "Известия", Михаил Черников напомнил, что свободно получать, передавать, производить и распространять информацию граждане имеют право по Конституции. По словам экспертов, сотрудники ДПС зачастую оказывают психологическое давление на водителей и запрещают им записывать разговор, ссылаясь на изменение регламента.

Госавтоинспекция направила в свои региональные подразделения письмо, разъясняющее право участников дорожного движения проводить фото- и видеосъемку, а также аудиозапись взаимодействия с сотрудником полиции. Документ, с которым ознакомились "Известия", подписал начальник ГИБДД Михаил Черников.

Как сказано в письме, норма, обязывающая сотрудника полиции не препятствовать съемке, действительно исключена из регламента ГАИ, но это не означает, что водитель теперь не может включить камеру или диктофон.

"Данный вопрос в достаточной степени урегулирован действующим законодательством. Право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом закреплено в статье 29 Конституции Российской Федерации", — поясняется в документе.

В письме уточняется, что ограничение права на съемку регулируется законами "О чрезвычайном положении", "О военном положении", "О государственной тайне", "Об оперативно-разыскной деятельности" и некоторыми другими законодательными актами.

Например, снимать полицейских запрещено во время проведения спецопераций и на засекреченных объектах.

"Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать участнику дорожного движения использование фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры без наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований, в административном регламенте не содержится", — отмечается в письме.



Новый административный регламент ГИБДД вступил в силу 20 октября 2017 года. Одним из важных изменений стало возвращение пункта, разрешающего инспекторам проверять автомобили вне постов ДПС.



