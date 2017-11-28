Похитителю банковской карты грозит пять лет колонии

фото ИА "Тюменская линия"

Неработающий тюменец 1974 года рождения похитил у собутыльника банковскую карту. На снятые с нее 14 тыс. рублей он купил продукты питания.

Как сообщает пресс-служба УМВД, злоумышленник задержан по горячим следам. Похищенная банковская карта и приобретенные продукты изъяты и возвращены владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.